"Fue un voto castigo al petrismo": Katherine Miranda revela razones de su apoyó a De La Espriella

Tras 16 años de militancia en el Partido Verde, Katherine Miranda confirmó oficialmente su salida de la colectividad y abrió un nuevo capítulo en su carrera política. La exrepresentante a la Cámara aseguró que su decisión no fue improvisada, sino el resultado de profundas diferencias con el rumbo que tomó el partido durante los últimos años.

En entrevista con Blu Radio este miércoles 22 de julio de 2026, Miranda explicó que esperó hasta terminar su periodo en el Congreso para presentar la renuncia. Además, habló de su respaldo al presidente electo Abelardo de la Espriella, de las razones que la alejaron del petrismo y de las posibilidades de regresar al servicio público.

"Fue un voto castigo": la frase con la que explicó su apoyo a Abelardo

Katherine Miranda Foto: Captura de pantalla

Uno de los momentos más llamativos de la conversación llegó cuando Katherine Miranda explicó por qué votó por Abelardo De La Espriella en la segunda vuelta presidencial. Lejos de describirlo como un respaldo político, aseguró que su decisión respondió al inconformismo con el Gobierno saliente.

"Mi voto, para serle completamente sincera, fue como el de muchísimos colombianos: fue un voto castigo al petrismo, más que un voto a favor per se por Abelardo De La Espriella", afirmó.

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La excongresista también reveló que solo ha visto una vez al hoy presidente electo y que mantiene una mejor relación con el vicepresidente, a quien conoció durante su paso por el Ministerio de Hacienda.

Sobre una eventual invitación para integrar el nuevo Gobierno, Miranda evitó cerrar la puerta, pero dejó claro que no aceptaría un cargo únicamente por ocuparlo. "Uno no puede aceptar un cargo simplemente por el cargo cuando yo vengo criticando todo este tiempo los nombramientos a dedo sin meritocracia", sostuvo.

Las razones de su salida del Verde y su visión sobre el país

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Miranda aseguró que el punto de quiebre con el Gobierno Petro fue la reforma política presentada en diciembre de 2022, la cual calificó como "completamente antidemocrática, antiminorías". Según explicó, esa iniciativa le confirmó que debía apartarse del proyecto político que inicialmente respaldó.

Sobre el Partido Verde, reconoció que ya no se siente representada y descartó vincularse a un movimiento de derecha. "Nosotros siempre hemos sido de centro", enfatizó, al recordar su formación política junto a Antanas Mockus.

Finalmente, al referirse al panorama político tras la posesión del nuevo presidente, advirtió que Colombia seguirá enfrentando un ambiente de fuerte confrontación. "Veo un país que va a mantener una polarización terrible", concluyó, al señalar que tanto la oposición como el oficialismo tendrán el reto de encontrar consensos en el Congreso.