Incineran vehículo de candidato a la Alcaldía de Zulia, Norte de Santander

En horas de la madrugada de este domingo fue incinerado el vehículo del candidato a la Alcaldía del municipio del Zulia Óscar Javier Ureña. Según el reporte oficial, desconocidos llegaron hasta el lugar de residencia del aspirante y emprendieron la acción que también afectó el vehículo de la pareja sentimental de Ureña.

Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.

Publicidad

"A eso de la 1:00 a.m. fuimos informados de la conflagración de un vehículo que pertenece al candidato, según testigos, hubo un elemento que provocó la incineración, una vez se llega al sitio se inicia con el proceso de investigación para establecer las causas del hecho", dijo el coronel José Luis Palomino, comandante de la Policía de Cúcuta.

El aspirante confirmó que durante el trabajo realizado en la campaña política no ha recibido amenazas en su contra. Sin embargo, sospecha que por el posicionamiento que tiene su candidatura habría ocurrido el ataque.

Le puede interesar: Atentan contra vicepresidente del sindicato de Drummond en Ocaña

"No he tenido amenazas de ninguna clase, pero se supone que debe ser referente al tema político, porque en este momento estamos muy bien posicionados en la campaña que se viene realizando, imagino que debe ser en ese sentido porque no tengo problemas con nadie.... es evidente que eso proviene de una campaña" Óscar Ureña, candidato a la alcaldía del Zulia.

Publicidad

Entre tanto, se dispuso de manera inmediata la activación de la ruta de protección y la designación de un servicio de puesto fijo para la vivienda y un hombre de protección para el candidato a la Alcaldía.

Entérese con el equipo de BLU Santanderes de las noticias sobre la región, los acontecimientos más relevantes y la información con los hechos que son novedad, llevados a ustedes por un grupo de periodistas, analistas y líderes de opinión.

Publicidad