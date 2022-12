Juan Manuel Galán mantiene aspiración a Presidencia, pero no por el liberalismo

El senador Juan Manuel Galán, en entrevista con BLU Radio, confirmó que mantiene su aspiración a la Presidencia de la República, pero no por el liberalismo.



“No me puedo someter a una consulta de maquinarias, a una consulta en frío, a una consulta donde no hay garantía para que la opinión de la gente se pueda expresar”, dijo.



Agregó que se impuso que la consulta de la colectividad, que se desarrollará en noviembre, inhabilitará al candidato que sea escogido para hacer coaliciones y acuerdos.



“Exploraré todos los caminos que sean necesarios para continuar con mi aspiración presidencial”, dijo.



Añadió que se retira del proceso que el Partido Liberal escogió porque es de maquinarias en las que no hay posibilidades de llegar a la gente.



