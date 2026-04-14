La Alianza Verde terminó tomada por el petrismo, admite representante Salamanca

Tras una intensa jornada de deliberación que se prolongó por más de siete horas, la Alianza Verde ha definido un nuevo rumbo político que la acerca definitivamente a la coalición de gobierno. El representante a la Cámara por Boyacá, Jaime Raúl Salamanca confirmó en Mañanas Blu que la colectividad ha optado por buscar una alianza con el sector del "petrismo" de cara a las próximas elecciones presidenciales.



El triunfo de la convergencia programática

Durante la reunión de la Dirección Nacional, se debatieron tres posturas fundamentales. La primera, sugerida por el senador Ariel Ávila, buscaba un apoyo directo a Iván Cepeda sin condiciones, la cual solo obtuvo tres votos. La segunda proponía libertad para los militantes, con excepción de apoyos a sectores de derecha.

Finalmente, se impuso una tercera opción con una mayoría de 37 votos. Al ser consultado sobre si el partido terminó bajo el control del petrismo, Salamanca admitió: "Pues creo que sí, porque realmente la decisión que tomamos ayer... fue buscar un acuerdo programático que recoja las banderas del Partido Verde".

Según el representante, el objetivo es construir una "Alianza por la vida" donde el partido, "sin perder su esencia de verde y su autonomía y sus ideas, pueda ser parte de esta coalición".



Las "Líneas Rojas": No a la Constituyente

A pesar del acercamiento, Salamanca fue enfático en que existen límites innegociables para el Partido Verde, siendo el más relevante la propuesta de una Asamblea Constituyente promovida por sectores afines al Gobierno. "Nosotros hemos dicho que no estamos de acuerdo con una constituyente y esta es una línea roja que nosotros vamos a defender", sentenció el legislador.

Salamanca advirtió que, si el candidato presidencial insiste en este camino, el apoyo verde estaría en duda: "Si el candidato insiste en la constituyente, el partido muy seguramente... tendría que, si quiere el apoyo del partido, cambiarlo porque esa es una de las líneas rojas". Para la colectividad, la defensa de la Constitución de 1991 es una prioridad absoluta en cualquier mesa de diálogo.



Ante las evidentes fracturas internas y las quejas de sectores representados por figuras como Angélica Lozano o Catherine Juvinao, el partido ha dejado abierta la puerta para una separación formal. Salamanca explicó que se aprobó la figura de la escisión para que quienes no compartan la visión mayoritaria puedan seguir su propio camino político.

"Allí hay una puerta de poder quienes no estén de acuerdo con la posición política que ha tomado el partido... de poder hacer parte, si así lo tienen a bien, de un nuevo partido político", señaló Salamanca.

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