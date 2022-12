Listas cerradas a partir de 2019, aprobadas en segundo debate en el Congreso

La reforma política logró superar el segundo de ocho debates en la Plenaria del Senado de la República. Después de una larga discusión, la corporación avaló las listas cerradas, uno de los temas más sensibles, sobre todo a un año de un nuevo proceso electoral.

Además, el voto no preferente, como es comúnmente conocido se implementaría desde 2019, lo cual significa que a partir de las elecciones de alcaldes y gobernadores que se llevarán a cabo en octubre del próximo año los ciudadanos votarían por el logo de los partidos y no por una persona en particular.

Adicionalmente fue aprobado que esas listas a corporaciones públicas estén integradas en un 33 por ciento por mujeres en 2019,

para llegar al 50 por ciento, progresivamente, en 2023.

Sobre este paso, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, destacó los puntos aprobados. "Vamos ahora a la Cámara. Es importante haber sacado la figura del voto preferente, habrá lista única con democratización de los partidos, con financiamiento eminentemente público, el aumento de la participación de las mujeres", resaltó.

¿Reviven los auxilios parlamentarios?

Otro de los puntos polémicos tiene que ver con una propuesta del Centro Democrático para dar participación al Congreso de la República en la discusión y presentación de proyectos de inversión para las regiones con un monto establecido en el 20 por ciento del Presupuesto General de la Nación.

"Es devolverle al Congreso la posibilidad de que tengamos debates en las plenarias para definir las prioridades de inversión de las regiones. De esta manera, los congresistas les pueden cumplir a las regiones, no hay negociaciones con el Gobierno a puerta cerrada ni con los ministros condicionando los votos, y al mismo tiempo tampoco hay un presupuesto para cada congresista, sino un debate sobre las prioridades territoriales", explicó la senadora Paloma Valencia.

Sin embargo, hay voces críticas de esa posibilidad. La senadora Angélica Lozano de Alianza Verde presentó una proposición que buscaba establecer ciertos criterios para dar transparencia a dicho mecanismo, pero fue derrotada.

"Negaron, impidieron, obstruyeron una intención y un parágrafo que proponíamos para poner criterios de distribución, de equidad territorial, rendición de cuentas, evaluación de impacto y transparencia, para que no se vuelva auxilios parlamentarios ni legitimar la 'mermelada', pero negaron esos criterios (...) y se facilita para que sea legalizar la 'ñoñomanía'", indicó Lozano.

El Consejo Nacional Electoral, sobre el cual muchos sectores coinciden es urgente una reforma, se mantiene como está, por el momento. El debate sobre este y otros temas sensibles continuará en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, donde la iniciativa llegará en los próximos días.

