MinJusticia designado pide frenar contratos de última hora en la ANDJE

El equipo de empalme del Gobierno entrante, encabezado por el ministro de Justicia designado, Iván Alfonso Cancino González, pidió al director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), César Palomino Cortés, mediante una carta, aplazar la aprobación de 48 procesos contractuales que estaban programados para ser analizados por el Comité de Contratación de la entidad.

"En un proceso de empalme resulta indispensable una revisión técnica que garantice el mérito, la transparencia y la igualdad en el acceso al empleo público, evitando cualquier riesgo de direccionamiento de perfiles o 'amarre' de cargos", afirmó el ministro de Justicia designado.

Los procesos representan compromisos por 4.379 millones de pesos para la vigencia actual y otros 2.022 millones de pesos correspondientes a vigencias futuras, para un valor total superior a los 6.400 millones de pesos. Las contrataciones involucran diferentes dependencias de la ANDJE, como las direcciones de Defensa Jurídica Internacional, Gestión de la Información, la Secretaría General y las áreas administrativa, financiera y de talento humano.

En la carta, el ministro designado formuló tres peticiones concretas al director de la ANDJE:



Aplazar cualquier decisión sobre estos procesos hasta que el equipo de empalme pueda revisar la documentación.

hasta que el equipo de empalme pueda revisar la documentación. Que en un plazo de tres días hábiles se remita la información detallada de cada contrato , incluyendo su objeto, cuantía, modalidad de selección, disponibilidad y registro presupuestal, vigencias futuras y los estudios que justifiquen la necesidad de realizar las contrataciones antes del cambio de administración.

, incluyendo su objeto, cuantía, modalidad de selección, disponibilidad y registro presupuestal, vigencias futuras y los estudios que justifiquen la necesidad de realizar las contrataciones antes del cambio de administración. Informar si alguno de los procesos guarda relación con otros contratos recientes de la Agencia, ante el riesgo de un eventual fraccionamiento contractual derivado de someter un número inusualmente alto de contrataciones en una sola sesión al cierre de la administración.

"Le estoy dando instrucciones al director de la ANDJE designado y líder del equipo anticorrupción del empalme, Dr. Germán Calderón España, para realizar el estudio de legalidad y, si es del caso, interponer las acciones penales y disciplinarias a que haya lugar", indicó Cancino.



Además, señaló que la solicitud no busca cuestionar la legalidad de los procesos, sino evaluar la conveniencia y oportunidad de adoptar este tipo de decisiones a pocos días de la posesión del nuevo Gobierno, prevista para el 7 de agosto.

La carta también fue enviada a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República para que, dentro de sus competencias, según el ministro designado y el equipo de empalme, ejerzan funciones preventivas, disciplinarias y de control fiscal sobre los procesos mencionados.

Piden frenar contratros en la Agencia Nacional de Defensa Carta de César Palomino Cortés

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