Mockus no gestionó para conseguir contratos desde Corpovisionarios: Consejo de Estado

La magistrada Lucy Jeannette Bermúdez, presidenta del Consejo de Estado, habló en Mañanas BLU sobre la decisión del tribunal administrativo de mantenerle la investidura al senador Antanas Mockus.

“El tema no era para nada fácil. Después de un largo debate la sala plena resolvió que no se incurría en la causal que se señalaba por parte de los demandantes (…) que en términos generales señala que no puede ser congresista quien haya intervenido en alguna gestión de algún negocio, de algún contrato, con entidades públicas dentro de los seis meses anteriores a la elección”, declaró la magistrada.

Publicidad

Vea también: Consejo de Estado dejó en firme investidura del senador Antanas Mockus

“El Consejo de Estado hace el análisis correspondiente y encuentra que, en efecto, el señor Antanas Mockus Šivickas no intervino ni celebró contrato con las entidades dentro de los seis meses anteriores a la elección”, agregó.

“Lo que se observa es que fue Corpovisionarios a través de otro representante”, complementó.

Frente al tema de una posible corresponsabilidad de Mockus, la magistrada aseguró “que no existió ninguna actividad, ninguna gestión, por parte del senador”.

Publicidad

Conozca más: Prorrogan incapacidad de Antanas Mockus y no podrá participar en campaña electoral

Sobre si el Consejo de Estado tuvo alguna deferencia por tratarse de Mockus, la magistrada aseguró que el análisis se limitó a la discusión de un problema jurídico sin consideración alguna.

Publicidad

Escuche esta entrevista: