Ni soy títere ni Uribe es titiritero: Iván Duque

Al referirse al artículo de la revista The Economist, el candidato presidencial del Centro Democrático, Iván Duque, dijo que no es títere de nadie y que llegaría a la Presidencia de la República con total independencia.

“Ni soy títere ni él es titiritero. Me he ganado esta candidatura compitiendo y lo he hecho con un programa de gobierno que presenté hace más de dos años”, puntualizó.

The Economist asegura que Iván Duque comparte el desprecio de Álvaro Uribe por el acuerdo de paz y lo debilitará si se convierte en presidente y que, aunque eso no reavivaría la guerra total, podría evitar un acuerdo de paz con el ELN.

Al respecto, Duque aseguró que tiene una gran relación personal con el expresidente, pero enfatizó en que él será el presidente y no Álvaro Uribe.

“Él estará en el Congreso. A mí me parecería importante que él fuera el presidente del Congreso. No tengo complejos de inferioridad y me gusta hablar con todo el mundo”, añadió.

