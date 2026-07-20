Nicolás Barguil, del Partido Conservador, fue elegido presidente de la Cámara de Representantes

El representante a la Cámara por Córdoba, Nicolás Barguil, del Partido Conservador, fue elegido como presidente de la Cámara de Representantes para la legislatura 2026-2027, luego de que las mayorías del nuevo Congreso respaldaran el acuerdo político alcanzado entre las principales bancadas para distribuir la dirección de la corporación durante el cuatrienio 2026-2030.

Su elección se produjo en el marco de la instalación del nuevo Congreso de la República, una jornada en la que los partidos políticos concretaron el consenso que venían construyendo desde días atrás para definir el manejo de una de las dignidades más importantes del Legislativo.

El acuerdo permitió que el Partido Conservador asumiera la Presidencia de la Cámara durante el primer año del nuevo periodo constitucional, dejando atrás las aspiraciones que también habían manifestado el Centro Democrático y Cambio Radical. Finalmente, ambas colectividades se sumaron a una fórmula de alternancia que busca garantizar la participación de las principales fuerzas políticas a lo largo de los próximos cuatro años.

Según lo pactado entre las bancadas, la Presidencia de la Cámara será ejercida inicialmente por el Partido Conservador, posteriormente pasará al Partido Liberal, luego al Centro Democrático y, finalmente, a Cambio Radical. No obstante, los representantes que ocuparán esas dignidades en los años siguientes aún no han sido definidos y dependerán de las futuras negociaciones políticas entre las colectividades.



Nicolás Barguil, presidente de la Cámara de Representantes. Foto: Tomada de Facebook

Con esta elección, Nicolás Barguil tendrá la responsabilidad de dirigir las sesiones plenarias de la Cámara de Representantes, conducir los debates legislativos, coordinar la agenda de la corporación y ejercer la representación institucional de la Cámara durante el primer año del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.

Barguil representa al departamento de Córdoba y ha desarrollado su trayectoria política desde las filas del Partido Conservador Colombiano. Durante su paso por el Congreso ha participado en distintas iniciativas relacionadas con asuntos económicos, el fortalecimiento institucional, el desarrollo regional y la competitividad.

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Además, ha integrado diferentes comisiones de la Cámara de Representantes, donde ha intervenido en la discusión de proyectos de ley enfocados en el fortalecimiento de las finanzas territoriales y en medidas orientadas al crecimiento de las regiones.

Con la conformación de las mesas directivas y el inicio formal de las sesiones ordinarias, el Congreso comienza un nuevo ciclo legislativo en el que las mayorías deberán demostrar que los acuerdos políticos alcanzados para la distribución de los cargos también se traducen en capacidad para construir consensos alrededor de los proyectos que serán discutidos durante los próximos meses.