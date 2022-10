No es humano ni real que congresistas ‘calienten silla’ a toda hora: sec. del Senado

El secretario del Senado, Gregorio Eljach, se pronunció en Mañanas BLU sobre el informe ‘Trabajen vagos’ que señaló a varios congresistas por inasistencia y aseguró que suponer que los legisladores permanezcan todo el tiempo en una silla es ilógico. El reporte, divulgado por Catherine Juvinao, menciona a parlamentarios como David Barguil (faltó 73 veces), Luis Eduardo Díaz Granados (Cambio Radica, faltó 60 veces), Cristóbal Rodríguez (la U, faltó 59 veces), Alfredo Ape Cuello (Conservador, 54 inasistencias) y Jaime Felipe Losada (conservador, 54 inasistencias), entre otros.



“El Consejo de Estado reiteradamente, y cada vez más, ha ido precisando qué se entiende por inasistir. Al principio se creía que debían estar desde la hora de apertura hasta el levantamiento de la plenaria, allí, sentados, ‘hora nalga’, como decían ahora rato y participar en todas las votaciones. Es decir, una labor peor que la de los presos, ahí, anclados. Eso no es humano ni es real”, aseguró Eljach.



Según el secretario del Senado, su labor es de registro y no se puede cuestionar sus funciones por las ausencias. Además, sostuvo que no se tuvieron en cuenta las excusas presentadas por los parlamentarios.



“Mi labor es de notario y trato de cumplirla con estricto apego a la norma y a la ética. Por eso no admito cuestionamientos que se dirijan a mi función”, sostuvo.



“Una cosa es inasistir y otra cosa es la falta por esa inasistencia, la sanción”, agregó.



Habla la autora del informe



Catherine Juvinao, quien encabezó la investigación sobre ausentismo contradijo al secretario del Senado y aseguró que sí se tuvieron en cuenta las excusas presentadas por los congresistas.



“Por supuesto tuvimos en cuenta las excusas”, declaró.



"Las insistencias de los congresistas que están en el ranking no tienen excusa de nada", agregó.



De acuerdo con la investigadora, el fenómeno del ausentismo ha llegado a extremos tales que algunos legisladores solo firman y se van del Congreso.



"Hay una mala práctica y es que llegan a la sesión, ponen la huella, se registran y se van", sostuvo.



Juviano anunció, además, que se está trabajando en la acción de pérdida de investidura contra los congresistas que incumplen con la asistencia.



