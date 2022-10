No me cansaré de insistir en la consulta popular: Holmes Trujillo

Tras las investigaciones que se adelantan a Óscar Iván Zuluaga por el escándalo de Odebrecht, María del Rosario Guerra, Iván Duque y Carlos Holmes Trujillo son los precandidatos por el Centro Democrático.

En conversación con BLU Radio, Carlos Holmes Trujillo insistió y defendió su tesis de que el candidato del partido debe ser elegido por consulta popular; “un partido que fue abierto por Uribe, como de centro y democrático, debe elegir su candidato mediante un procedimiento democrático. Soy amigo de una consulta popular abierta, porque eso le daría legitimidad política. Quien no sea capaz de ganarse una consulta democrática para ser candidato no podrá ser Presidente de Colombia”, afirmó.

El precandidato manifestó que no estuvo de acuerdo con la elección del candidato en la campaña anterior, pero asistió para contribuir al esfuerzo que se estaba haciendo para consolidar el partido recién fundado.

“No creo en las convenciones, no creo en los dedazos, no veo a el ex presidente Uribe actuando de esa manera, eso no tiene ningún sentido y estoy convencido que lo que conviene es una consulta democrática, Nos estamos demorando esa decisión hay que tomarla rápido para efecto de que no haya especulaciones y que haya claridad”, indicó Holmes.

Trujillo manifestó que, aunque en abril próximo el partido tendrá una convención, espera que el proceso de elección en el Centro Democrático sea aclarado pronto y ojalá de forma democrática.