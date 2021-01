No soy empleado de Petro ni de Colombia Humana: Armando Benedetti

En diálogo con Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, el senador Armando Benedetti dijo que su aporte a la Colombia Humana es ayudar a organizar el movimiento político, que lidera el senador Gustavo Petro, aunque aclaró que no es empleado del excandidato presidencial.

“Yo le puedo decir que de organizar una campaña política sí sé bastante y eso no es fácil. Para que usted me entienda algo: el día de las elecciones es como si usted llevara 600 caballos, pero entre las 8 y las 4 usted debe hacer que uno entre uno detrás de otro, de eso sí sé. En otra cosa que puedo ayudar es a hacer puentes, no viene aquí a traer votos. Ahora estoy en el peor de los mundos. Todo lo que yo digo le preguntan a Petro si me dio permiso. Estoy jodido porque no soy empleado de Petro ni de Colombia Humana”, dijo.

De otro lado, el senador dijo que no es politiquero y que no tiene una estructura política que trabaje a su favor.

“No tengo un solo alcalde ni un solo gobernador, ni siquiera un concejal. No tengo ninguna estructura y a mí me han acusado de cosas bárbaras, empezando por el señor Néstor Humberto Martínez por decir lo que iba a pasar por el tema Odebrecht”, añadió.

De otro lado, el senador dijo que la renuncia de la representante Ángela Robledo de Colombia Humana no se debió a su llegada a su movimiento político.

“Ella dijo que se había ido hace mucho tiempo. Recuerden que a Claudia López en la Alcaldía. Ayer alcancé a hablar con Petro para otras situaciones y me dijo que ella se había ido hace mucho tiempo, mucho antes de que yo llegara. En las elecciones ella no estuvo con el candidato de Petro, sino con Claudia López”, indicó.