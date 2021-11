Nuevo Liberalismo presentaría listas al Congreso por fuera de Coalición de la Esperanza

La Corte Constitucional hace algunos días decidió revivir el Nuevo Liberalismo luego de las luchas políticas y jurídicas de la familia del líder, Luis Carlos Galán. Una de las decisiones que deberá tomar el partido en los próximos días, será la de determinar si las listas al Congreso las enviarán con la Coalición de la Esperanza o de manera independiente de cara a las elecciones legislativas del 2022.

Al interior del partido existen voces que piden que sea presentada una lista con la Coalición de la Esperanza y otros que consideran que deben ir como independientes.

“Siempre se manifestó que en el marco de la Coalición la decisión sobre la lista al Congreso la tomaría el partido. En ese sentido, al empezar a operar ya como partido, una de las decisiones que tendremos que tomar con la militancia es analizar el camino, si vamos a hacer una lista en coalición o si vamos a hacer una lista independiente del Nuevo Liberalismo y esa decisión la tomaremos en las próximas dos semanas”, expresó Carlos Fernando Galán.

Desde el Nuevo Liberalismo señalaron que están abiertas las inscripciones para los aspirantes a Senado y Cámara de Representantes, además anunció los filtros que tendrán los candidatos a la hora de otorgarles el aval.

“No vamos a reciclar sectores políticos de maquinarias porque esa no es la apuesta del Nuevo Liberalismo, ni puede ser, eso de arranque afectaría esta nueva etapa del partido. No vamos a abrir la puerta a organizaciones que simplemente están buscando un aval”, dijo Carlos Fernando Galán.

