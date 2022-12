Nuevo ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, se despide de la U del Rosario

El presidente electo de Colombia, Iván Duque, anunció hoy en Miami durante un encuentro con la comunidad colombiana que "un gran economista y pedagogo", José Manuel Restrepo, será su primer ministro de Comercio.

En un mitin denominado "Colombia es de todos", Duque resaltó que Restrepo, actual rector del Colegio Mayor de la Universidad del Rosario, "va a hacer historia" en la cartera de Comercio, Industria y Turismo.

Duque además recibió hoy las

"llaves de la ciudad" de parte del alcalde de Miami, Francis Suárez.

"Me llega al corazón este detalle", señaló Duque durante el evento, realizado en Jungle Island, en los alrededores del Puerto de Miami.

"Lo recibí con humildad y compromiso de estrechar los lazos entre las comunidades", agregó al resaltar el apoyo que tuvo de los votantes en el sur de Florida.

El presidente electo reveló ayer en esa ciudad que su primer canciller sería Carlos Holmes Trujillo y destacó que en su política exterior serán importantes el multilateralismo y la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Emotiva carta de despedida de Restrepo como rector del Rosario

El nuevo ministro escribió a la comunidad universitaria una emotiva carta en la que deja su carta

Apreciada Comunidad Rosarista:



Hace cuatro años asumí la Rectoría de la Universidad del Rosario con la firme convicción de trabajar con amor, alegría, cariño y responsabilidad por nuestra querida Alma Mater. Entendí también que dicho honor me comprometía a entender que se trataba de servir a la universidad para que ella caminase siempre por la senda de la excelencia y de ilustrar al país. Encuentro que ese además debe ser un compromiso de todos los Rosaristas con una institución que tanto nos ha dejado y que nos formó con un carácter particular y dejó en cada uno de nosotros una impronta imborrable.



Cuatro años después no tengo sino palabras de gratitud a los Consiliarios que me acompañaron, a los colegiales que me eligieron y aquellos que se sumaron posteriormente a la tarea de dirección de la universidad, a mi equipo de Decanos, Vicedecanos, Directivos académicos y administrativos que han sido protagonistas y abanderados de grandes logros de la universidad, a mis colaboradores más cercanos que me cuidaron, aguantaron y me apoyaron, a cada uno de los Egresados que se sumaron con entusiasmo a los propósitos de su universidad y expresaron que se sentían orgullosos de ser Rosaristas, a todos los Profesores y personal administrativo que con su trabajo le han dado brillo a la universidad por su tarea formativa y de servicio y naturalmente a todos los estudiantes que como he defendido desde el inicio de mi gestión, son los grandes protagonistas del claustro, de su presente y de su futuro. Somos orgullosos y únicos en expresar y demostrar, a nivel mundial, que genuinamente el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario es una “Universidad de y para los estudiantes”. Gracias sinceras a todos por su dedicado empeño en hacer del Rosario un gran laboratorio social de construcción de unidad en la diversidad, que se distingue por el humanismo, la formación ciudadana, la excelencia académica, por centrar su tarea en el aprendizaje y por aportarle a los grandes temas de país. Me siento orgulloso de su trabajo o de su aporte y han sido ustedes protagonistas de una universidad que avanza en el concierto nacional e internacional destacándose como una universidad de docencia que hace investigación con calidad, responsabilidad y pertinencia.



Llega el momento de anunciar mi partida, pero también de expresar que, como Egresado, seguiré ejerciendo un decidido apoyo para que mi Universidad siga construyendo su camino sobresaliente hacia los 400 años en el 2053. Existen retos y desafíos en especial en esto que se ha llamado la cuarta revolución industrial, en ser una universidad más innovadora y generadora de nuevo conocimiento, y sobre todo en mejorar la experiencia de nuestros estudiantes y profesores.



Como lo prevén nuestras Constituciones, queda en cabeza de la Vicerrectora Stéphanie Lavaux el ejercicio de la Rectoría, hasta que se surta el trámite constitucional de elección de Rector que está en marcha para este año. Ella ha sido una extraordinaria compañera de vuelo, líder del avance en investigación, extensión, desarrollo curricular y docente del Rosario durante varios años, y una mujer inteligente que quiere al Claustro, a quien le ha servido con desinterés y compromiso por más de una década.



Pido sinceras disculpas por mis desaciertos que son solo míos y celebro los éxitos que son del equipo que me acompañó. Me siento orgulloso de ser Rosarista y entiendo que esta ha sido mi casa, aquella que me enseñó como estudiante, como profesor y como directivo que debemos ser solidarios, respetuosos de la diferencia, constructores de esperanza en la sociedad, promotores de la equidad y abanderados de que el bien común siempre debe primar sobre el bien particular en la construcción de nación.



Pido a nuestra Virgen de la Bordadita me acompañe en el camino a seguir y reitero una vez más mis sentimientos de profundo Rosarismo.



Gracias por todo,







José Manuel Restrepo Abondano

Rector

Universidad del Rosario