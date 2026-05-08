"Nunca claudicó": general (r) Oscar Naranjo recuerda valentía de Vargas Lleras tras atentados

A lo largo de su vida, Germán Vargas Lleras construyó un importante legado político que conquistó la admiración de sus colegas y compañeros en importantes puestos de la Nación. Pero también tuvo que enfrentar episodios difíciles en la vida pública, como el 13 de diciembre de 2002 cuando fue víctima de un atentado con un libro bomba.

"La abro y ¡pum!, explota entre mis manos. (...) Mi mano derecha quedó, literalmente, colgando de un hilo y los dedos meñique, anular y parte del medio volaron en mil pedazos", relató el líder político a la Revista SoHo en 2014.

Este episodio lo recordó este viernes, 8 de mayo, el general (r) Óscar Naranjo en conversación con Recap de Blu Radio, en donde aseguró que esta y otras situaciones fueron la muestra en vida de la valentía de Vargas Lleras, que hoy lamenta porque, según él, "Colombia se perdió de un gran presidente".

Germán Vargas Lleras Foto: AFP

"Recuerdo, por ejemplo, cuando salió ileso de una tremenda explosión en un atentado terrorista al norte de la ciudad, y él logró sobrevivir entre otras cosas porque su carro blindado soportó ese impacto, pero más que eso sobrevivió porque actuó con total entereza y nunca, digamos, claudicó ante estos terroristas. Recuerdo también mi paso por la Dirección General, donde él como ministro de Interior y Justicia, comenzando el gobierno apoyó, digamos, nuestros esfuerzos de transformación institucional", dijo.



Según Naranjo, el legado político del exvicepresidente puede resumirse en tres grandes dimensiones: el respeto por la Constitución y las leyes, la lucha frontal contra los ilegales y la transformación de la infraestructura nacional durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

“El legado de su devoción por el Estado de Derecho, por el respeto a la Constitución y a las leyes. El legado como un hombre de mano firme para enfrentar a los ilegales (..) Se perdió de un muy buen presidente. Era un hombre que entendía las complejidades del país. Era un hombre con una capacidad oratoria importante para también conectarse emocionalmente con los electores. Era un hombre que entendía bien de todos los vericuetos jurídicos", destacó.