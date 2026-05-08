La historia detrás del recordado coscorrón de Germán Vargas Lleras a su escolta

Uno de los episodios más recordados —y también más polémicos— en la carrera política de Germán Vargas Lleras fue el llamado “coscorrón” que le dio a uno de sus escoltas durante un acto público. Nueve años después de ese hecho, la exjefe de prensa del dirigente político, Ángela Calderón, aseguró en entrevista con Recap Blu que “Colombia nunca le perdonó” ese momento, aunque afirmó que detrás de la escena hubo circunstancias que pocas personas conocieron.

Explicó que todo habría ocurrido en medio de un evento público marcado por un fuerte aguacero y por las restricciones de seguridad alrededor del entonces vicepresidente. Según relató, Vargas Lleras se molestó porque los escoltas no permitían que una mujer se acercara a saludarlo.

“Él les decía: ‘¿Pero ustedes por qué no me dejan que las personas se acerquen y me saluden?’”, recordó. En ese momento, quedó captado en video cómo le dio el golpe en la cabeza a su escolta, lo que en su momento generó polémica.

Foto: captura de video

La exasesora insistió en que ese momento terminó afectando gravemente la imagen pública del dirigente político. De hecho, manifestó que esto le pudo haber costado para ocupar la Casa de Nariño, pues en ese momento era el vicepresidente de Juan Manuel Santos (2017).



Sostuvo que el episodio fue interpretado únicamente desde la dureza de su reacción y no desde el contexto de tensión y seguridad que rodeaba a Vargas Lleras, quien durante años fue objetivo de atentados y amenazas.

“Le castigaron el haber sido recio con él y haberle pegado como el coscorrón (...) A él lo tildaban y le decían que era un señor malgeniado. No, él no era malgeniado, era un tipo disciplinado, con mucho carácter y con mucha convicción”, agregó.

Calderón también recordó que el exvicepresidente mantenía una relación cercana con varios miembros de su esquema de protección. Incluso mencionó que hace pocos meses lo vio afectado emocionalmente durante el funeral de uno de sus escoltas más cercanos, fallecido en un accidente de tránsito.

Publicidad

“Él lloraba y decía: ‘Terrible que se me esté yendo la gente cercana’”, relató.

Pese a las controversias que marcaron algunos momentos de su vida pública, Ángela Calderón aseguró que Germán Vargas Lleras deja un legado importante en infraestructura, vivienda y desarrollo para Colombia. “

"Muere un presidente que nunca tuvimos”, concluyó.

Publicidad

Video completo del coscorrón de Vargas Lleras