Paloma Valencia admite error en proyecto que revivía inmunidad parlamentaria

La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, en entrevista con BLU Radio, aseguró que no es cierto que el proyecto de reforma a la justicia busque proteger al expresidente Álvaro Uribe de un eventual arresto. La duda surgió ante la interpretación de un artículo que podría sugerir que un parlamentario no pudiese ser capturado sin la aprobación del Congreso.



“No hay ninguna protección al presidente Uribe, ninguna búsqueda de impunidad. Eso no es lo mío ni del partido ni del presidente Uribe”, indicó la congresista.

“No estamos casados con revivir la inmunidad parlamentaria. Si eso se entendió, aceptamos el error. Lo que a nosotros interesa es la eliminación de los fueros”, agregó.



“Fue la premura de presentar esto corriendo”, aseguró la congresista, quien afirmó que la presentación del proyecto de reforma a la justicia del uribismo se aceleró ante la divulgación de las iniciativas sobre el mismo tema del Gobierno Duque y el partido Cambio Radical.



“Ese artículo, si usted lo lee el proyecto, no es relevante porque nosotros lo que queremos es acabar los fueros, si eso fuera se la defendería”, aseguró Valencia quien anunció que el cuestionado artículo será retirado.

Uribe da por descontado que no saldrá adelante propuesta del uribismo de crear una supercorte



Y mientras se debate sobre la conveniencia o no del proyecto de Reforma a la Justicia presentado por 10 miembros de la bancada del Centro Democrático, el jefe de esa colectividad, el expresidente Álvaro Uribe, reiteró que acompaña la otra reforma que fue radicada: la del Gobierno Nacional.



“Apoyaremos la Reforma a la Justicia del Gobierno, entendemos que no saldrá la magnifica idea de la Senadora Paloma Valencia para que haya una sola Corte, pero seguiremos proponiendo la reflexión pública porque los partidos no se pueden agotar”, indicó.



El uribismo tiene claro que el sistema propuesto, que unificaría las Altas Cortes y dejaría a la Fiscalía General de la Nación más cerca al poder ejecutivo que al judicial, no tiene el respaldo necesario.



El próximo lunes habrá una reunión de ponentes de la reforma, representantes de las Cortes y el fiscal Néstor Humberto Martínez para analizar los textos propuestos, previo a la radicación de la ponencia para primer debate en la Comisión Primera del Senado.



