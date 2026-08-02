Pedro Viveros sobre gobierno Petro: "Nunca había visto un cierre tan estruendosamente caótico"

Con pocos días para la posesión presidencial del próximo 7 de agosto, el analista político Pedro Viveros aseguró que Colombia atraviesa un momento de transición que marcará el rumbo de los próximos cuatro años. Durante una entrevista en Sala de Prensa Blu, afirmó que el gabinete designado por el presidente electo Abelardo De La Espriella refleja una apuesta por perfiles con experiencia para enfrentar las principales crisis del país.

Viveros señaló que, más allá de las diferencias políticas, la conformación del equipo de gobierno evidencia un proceso de análisis antes de cada nombramiento. A su juicio, la prioridad estuvo en elegir personas con conocimiento de los sectores que asumirán. Sin embargo, también aprovechó para hacer un balance del gobierno saliente, dejando una de las frases más contundentes de la conversación: "Nunca en la vida había visto un cierre de gobierno tan estruendosamente caótico".

Pedro Viveros Foto: Pedro Viveros

¿Por qué Pedro Viveros destacó el gabinete de Abelardo De La Espriella?

El analista sostuvo que los nombramientos muestran una combinación entre perfiles técnicos y políticos para enfrentar los desafíos del próximo gobierno. En ese sentido, resaltó las designaciones en ministerios como Defensa, Hacienda, Salud, Justicia, Transporte y Agricultura.

"Ha tenido mucha ponderación, mucha reflexión al momento de convocar su gabinete", afirmó Viveros, quien explicó que las decisiones no se limitaron a premiar a quienes participaron en la campaña, sino que buscaron personas con experiencia para resolver problemas concretos.

Durante la entrevista también destacó que varios de los ministros conocen de primera mano los sectores que dirigirán, lo que, en su opinión, facilitará la implementación de las políticas del nuevo gobierno.

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¿Cuál fue la crítica de Pedro Viveros al gobierno de Gustavo Petro?

Al cierre de la conversación, Viveros hizo un balance del proceso de empalme y de las últimas semanas del Gobierno de Gustavo Petro, calificándolo como un episodio sin precedentes.

"Nunca en la vida había visto un cierre de gobierno tan estruendosamente caótico", afirmó, al referirse a los acontecimientos registrados en la recta final de la administración.

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Para el analista, los cambios de gobierno anteriores, incluso en medio de fuertes diferencias políticas, se desarrollaron con mayor normalidad institucional. "La gente tiene que llamar de verdad a la reflexión que en un mundo civilizado y demócrata no puede haber un cierre de gobierno como el que hubo por parte del presidente Gustavo Petro", expresó.

Pese a ese panorama, Viveros aseguró que el foco ahora debe estar en los retos que asumirá el próximo gobierno y en la capacidad de su gabinete para responder a los desafíos en materia de seguridad, economía, salud, energía y justicia.

Bloque de preguntas respuesta

¿Por qué Pedro Viveros destacó el gabinete de Abelardo De La Espriella?

El analista aseguró que los ministros designados fueron escogidos por su experiencia y conocimiento de los sectores que dirigirán, con el objetivo de enfrentar las principales crisis del país.

¿Qué dijo Pedro Viveros sobre el cierre del gobierno Petro?

Viveros calificó el final de la administración como "tan estruendosamente caótico" y afirmó que no recuerda un cierre de gobierno similar en la historia reciente de Colombia.

¿Qué retos identificó para el nuevo gobierno?

Según el analista, los principales desafíos serán recuperar la seguridad, enfrentar el déficit fiscal, fortalecer el sistema de salud, evitar una crisis energética y mejorar la administración de justicia.

