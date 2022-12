¿Pelea de candidatos? Claudia López habría amenazado a Jhan Carlos Alvernia

El candidato a la Alcaldía de Bucaramanga, Jhan Carlos Alvernia, denunció que la candidata Claudia Lucero López lo amenazó en un tono despectivo al terminar un foro sobre turismo organizado por Cotelco.

“La candidata se me acerca y me dijo lo siguiente: no se vuelva a meter con mi familia, porque se la verá con nosotros”, denunció Alvernia.

El candidato de Bucaramanga aseguró que siempre ha sido respetuoso con todos los candidatos y añadió que le sorprendieron las palabras ‘amenazantes’ de la candidata Claudia López

“Todos se merecen mi respeto, estoy muy preocupado, intranquilo, porque puedo correr algún riesgo, ustedes saben todo lo que ha pasado en Colombia y si algo me llega a suceder es responsabilidad de ella”, señaló el candidato.

Blu Radio consultó con los asesores de prensa de la campaña de Claudia Lucero López e informaron que por ahora no se pronunciarán.