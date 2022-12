Petro dice que sabía que lo estaban grabando en el momento en el que recibió fajos de billetes

Tal como lo había prometido, el senador Gustavo Petro publicó en su cuenta de Facebook un video en el que explica por qué recibió dinero en efectivo, un hecho que lo tiene hoy en el ojo del huracán.

Publicidad

Vea además: Hija de ingeniero que entregó dinero a Petro afirma que su padre fue quien grabó el video

Antes que nada, el exalcalde manifestó que se trató de una imprudencia de su parte y pide a sus seguidores perdón “por poner en riesgo la esperanza”.

Publicidad



“Tengo que pedirles perdón a mis electores de hoy: 8 millones de personas, por haberme puesto a recibir dinero en efectivo de un amigo en el pasado”, dijo.



Añadió que, aunque eso no es un delito, debió ser prudente y ahora paga las consecuencias que se traducen “en poner en riesgo la esperanza de millones” y en dar pie a que se construyan en su contra “las más delirantes acusaciones” de sus contradictores.



En el video, en el que se advierte que el excandidato presidencial lee el discurso, Petro manifestó que, el día de la entrega al dinero, sabía que lo estaban grabando.



“Yo había observado la cámara de casete VH5 que apuntaba a la mesa. Con mis instintos de hombre que ha vivido la clandestinidad me dieron ganas de apuntarla a otro lado, pero tenía por qué desconfiar de Juan Carlos (Montes) y no conocía su obsesión por registrar los momentos de su vida”, precisó.



Sobre la proveniencia del dinero, Petro dijo que este había sido un encargo que le había dado a su viejo amigo del M-19, de quien dijo nunca lo ha considerado un traidor.



“Él buscó a sus amigos, ingenieros y arquitectos, y a nuestro amigo común: Simón Vélez y lo logró. 20 millones de pesos, que fue lo único que conseguí en billetes de 20.000 pesos de los tarros de la cocina del arquitecto de la guadua, que quiso ayudar el esfuerzo de Juan Carlos Montes, como flamante cabeza de lista de Sucre y de Petro a nivel nacional para el congreso de la unidad del Polo”, explicó.



El exalcalde lamentó que Montes haya tenido la “desgraciada idea” de grabar la entrega, de la que dice, ocurrió en el mismo lugar en donde él había vivido con sus hijos en arriendo en el barrio Santa Fe, y explicó las razones por las que Montes.



“No sabía que Juan Carlos guardaba cierta aprehensión sobre mí porque había observado mi actitud displicente hacia los viejos amigos cuando iniciaba caminos nuevos en la política”, expresó.



Añadió que Montes guardó el casete durante 14 años, pero reveló que, en 2009, él se enteró de su existencia porque fue el mismo excontratista que se lo mostró en un momento en que “estaba muy herido” porque lo habían despedido de la Unidad de Mantenimiento Vial.



“Fue un momento para Juan Carlos y su familia difícil y no comprendían cómo después de tanto esfuerzo conjunto recibían un despido como resultado”, puntualizó.



Asimismo, el legislador aseguró que en el video se puede ver “el disgusto” por recibir los 20 millones de pesos en billetes de baja denominación, algo que, según él, desmiente a quienes han dicho que se trataba de billetes de 50.000.



“Si los billetes fuesen de 50.000, el volumen hubiera sido 10 veces inferior, quizás lo guardaría en mi bolsillo y no existiría una imagen tan escandalosa que me costará mucho”, añadió.