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Blu Radio  / Política  / Petro pide al Congreso permiso para salir del país por un año

Petro pide al Congreso permiso para salir del país por un año

El exmandatario dice que tiene compromisos académicos y políticos, entre otros.

Gustavo Petr
Gustavo Petro //
Foto: Presidencia - Andrea Fuentes
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 11 de ago, 2026

El expresidente Gustavo Petro envió una carta a la mesa directiva del Senado en la cual pide permiso para salir del país por el próximo año.

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“En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 173 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 323 de la Ley 5ª de 1992 (Reglamento del Congreso), me dirijo a ustedes para solicitar respetuosamente la autorización previa de la Plenaria del Senado de la República para salir del territorio nacional”, señala el documento enviado por Petro.

Gustavo Petro
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AFP

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El mandatario dice que tiene que atender algunos compromisos de carácter académico y político, entre otros.

“En cumplimiento con el artículo 196 de la Constitución Nacional de Colombia, dar permiso durante la vigencia de un año para atender compromisos fuera del país de carácter personal, social, político y académico durante todo el año consiguiente al ejercicio de mis funciones como Presidente de la República”, agrega Petro.

Es importante recordar que, durante el año siguiente a la terminación de su mandato, quien haya ocupado la presidencia debe pedir permiso al Senado para salir del territorio nacional.

“Agradezco de antemano se disponga lo pertinente para que la presente solicitud sea sometida a consideración y votación de la Honorable Plenaria del Senado de la República en la sesión más próxima”, menciona en el documento el expresidente.

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