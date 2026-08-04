“Que De La Espriella gobierne, pero que la justicia responda”: Pacto Histórico insiste en fraude

Las declaraciones del presidente saliente Gustavo Petro sobre un presunto fraude en las elecciones presidenciales siguen generando polémica. Tras sus afirmaciones, dos congresistas del Pacto Histórico defendieron la decisión de mantener las denuncias sobre el proceso electoral, aunque dejaron claro que Abelardo De La Espriella ejercerá la Presidencia mientras avanzan las acciones ante la justicia.

El Pacto Histórico reafirmó que mantendrá las denuncias sobre presuntas irregularidades en las elecciones presidenciales, aunque aseguró que no impedirá la llegada de Abelardo De La Espriella a la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto. La posición fue defendida por la senadora Esmeralda Hernández y la representante Mafe Carrascal, quienes insistieron en que será la justicia la encargada de determinar si existieron o no anomalías en el proceso electoral.

Durante entrevistas concedidas este domingo 2 de agosto, ambas congresistas señalaron que las acciones emprendidas buscan que las autoridades revisen las denuncias presentadas, al tiempo que reiteraron que el nuevo mandatario podrá ejercer su cargo mientras avanzan los procesos judiciales.

Gustavo Petro Presidencia de la República

¿Qué dijo el Pacto Histórico sobre el gobierno de Abelardo De La Espriella?

La senadora Esmeralda Hernández aseguró que el movimiento no pretende desconocer la posesión presidencial, sino acudir a las herramientas legales disponibles para que se investiguen las denuncias.

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"El presidente tendrá que instalar su gobierno, tendrá que continuar su mandato, pero nosotros seguiremos denunciando lo que consideramos que es irregular", afirmó.

La congresista explicó que, según el Pacto Histórico, existen múltiples demandas relacionadas con presuntas irregularidades y que esperan una respuesta de las autoridades antes de las próximas elecciones territoriales.

"Que el señor se va a posesionar, va a ser presidente, va a ejercer su mandato, pero mientras tanto nosotros seguiremos todas las vías legales y jurídicas necesarias para garantizar que haya transparencia en la democracia en Colombia", agregó.

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¿Por qué Mafe Carrascal insiste en revisar las elecciones?

Por su parte, la representante Mafe Carrascal sostuvo que el Pacto Histórico reconoce el resultado institucional de las elecciones y, por esa razón, se declaró oficialmente en oposición en el Congreso.

"No nosotros no estamos desconociendo que el presidente sea Abelardo De La Espriella. Nos hemos posicionado en el Congreso de la República y nos hemos declarado en oposición al gobierno", afirmó.

Sin embargo, defendió que continúen las investigaciones sobre las denuncias presentadas por el movimiento político.

"Queremos revisar muy bien cada una de las denuncias que hay. Queremos a todo esto ponerle técnica y queremos que ninguna voz sea callada ni estigmatizada por hacerlo", señaló.

¿Qué espera el Pacto Histórico de la justicia?

Tanto Hernández como Carrascal coincidieron en que la discusión debe resolverse en los escenarios judiciales y no en las calles.

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Mientras el gobierno de Abelardo De La Espriella inicia funciones, las congresistas insistieron en que continuarán respaldando las acciones legales para que las autoridades determinen si las denuncias tienen fundamento o si, por el contrario, el proceso electoral se desarrolló conforme a la ley.