¿Quién es es estratega digital del presidente Abelardo De La Espriella y Defensores de la Patria?

El estratega chileno Christian Abarzúa, junto con Carlos Suárez, es quien estuvo detrás de liderar la construcción del ecosistema digital, la producción de los contenidos y el desarrollo productos de inteligencia artificial que impulsaron la expansión del movimiento en plataformas digitales.

Detrás del crecimiento digital de Defensores de la Patria y la campaña del presidente electo Abelardo de la Espriella, está Christian Abarzúa, uno de los hombres más cercanos a Carlos Suárez, estratega de la campaña, y el encargado de diseñar y ejecutar las acciones que han permitido consolidar una de las comunidades políticas más numerosas en entornos digitales del país.

Abarzúa es el responsable de la construcción y fortalecimiento de los ecosistemas digitales de cada uno de los frentes de la campaña y de la comunidad de Defensores de la Patria.

Abelardo De La Espriella y su estratega digital Foto: suministrada

También, fuentes de la campaña, indican que el estratega chileno está al frente de la ejecución, coordinación y creación de contenidos para todos los ecosistemas digitales de la organización: creación y distribución de piezas en redes sociales y plataformas de interacción ciudadana.



Fuentes, además, destacan que uno de los principales diferenciales de la estrategia liderada por Abarzúa ha sido la incorporación de herramientas de inteligencia artificial para optimizar procesos, identificar tendencias y diseñar campañas de alto impacto en audiencias específicas.

Estas estrategias disruptivas basadas en inteligencia artificial han sido señaladas como uno de los factores clave en el crecimiento y la expansión de Defensores de la Patria, permitiendo aumentar el alcance de sus mensajes, fortalecer la interacción con sus comunidades y desarrollar nuevas formas de participación digital.

Además, haría parte de la primera línea de comunicación de Carlos Suárez.