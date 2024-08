"Quienes gritan 'fuera Petro' son ricos y asesinos", dice el presidente

El presidente Gustavo Petro, de nuevo, es foco de la polémica tras sus declaraciones durante la ll Asamblea General del partido Colombia Humana, donde calificó de “ricos y asesinos” a aquellos que en eventos públicos como estadios y conciertos han coreado "fuera Petro".

Además, rechazó las acusaciones sobre el ingreso de fondos irregulares a su campaña y las calificó de calumnias.

La controversia sobre la expresión "fuera Petro"

En su discurso, Petro abordó directamente a quienes lo critican abiertamente en espacios públicos, etiquetándolos de elitistas y violentos.

Al comparar estos actos de protesta con la violencia histórica contra el partido de la Unión Patriótica.

“Le gritan a Petro los ricos del país: “fuera Petro”, están reproduciendo el mismo mensaje que lanzaron cuando mataron 5.000 militantes de la Unión Patriótica. Son los asesinos los mismos que gritan “fuera Petro”, porque es que no se pueden aguantar que alguien con café de leche en la piel, que no es de sus familias y que no le interesa conquistarse una esposa de sus familias, que les ha exigido hablar de tú a tú y mirando a los ojos y de frente, y no con la puñalada trapera a la que estaban acostumbrados”, dijo Petro.

Petro completamente desquiciado asegura que todos los ricos y los que gritan "Fuera Petro", son realmente unos asesinos que no soportan que él tenga la piel café con leche.



Cada vez me convenzo más que todo socialista tiene problemas mentales. pic.twitter.com/QwqXeWGogh — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) August 19, 2024

Futuro político y la unificación del Pacto Histórico para el 2026

Durante la Asamblea, se tomaron decisiones cruciales con miras a fortalecer la unidad dentro del partido y proyectar una estrategia sólida para las elecciones del 2026.

Petro sobre campaña

Respecto a las acusaciones serias que alegan la entrada de dinero irregular en su campaña presidencial, Petro calificó estas afirmaciones como calumnias y las atribuyó a intentos de desestabilizar su Gobierno.

“Aún andan tratando de ensuciar el triunfo de 2022, diciendo que la mafia dio dineros, que nos compramos un avión, que quien sabe dónde estará. Plata por aquí, plata por allá. Durante dos años la prensa repitiéndole a los colombianos como (Joseph) Goebbels, tratando de insinuar que nuestro triunfo no fue legítimo”, afirmó el mandatario.

