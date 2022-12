Quintero señala al Centro Democrático de estar detrás de veedurías

Daniel Quintero rompió su silencio. Llevaba semanas sin hablar de lo que pasó en EPM con el cambio de la junta directiva, las renuncias reiteradas de quienes designaba y luego no aceptaban cargos y tampoco había hablado de los movimientos sociales y veedurías que anunciaron una vigilancia especial a su gestión.

Según Daniel Quintero, es necesario el control ciudadano al ejercicio público, pero dijo que las nuevas veedurías en Medellín son politizadas.

“Necesitamos veedurías que vean todo, porque es que hay unas que no ven muchas cosas: por ejemplo, EPM se endeudó 17 billones de pesos en los últimos 15 años y no lo vieron. No vieron lo que pasó en la ciuad con Orbitel, UNE, Aguas de Antofagasta, Porce II o Hidroituango. A lo público hay que cuidarlo”, dijo el alcalde.

Aunque no hizo referencia a la nueva veeduría “Todos por Medellín”, sí dijo que hay intereses políticos detrás de los nuevos movimientos y señaló al partido Centro Democrático como el promotor, incluso, de una revocatoria de su mandato.

“Si por recuperar la plata pública (refiriéndose a la demanda por 9,9 billones de pesos en el caso de Hidroituango) me van a revocar, bienvenido el proceso de revocatoria. Muy buenos esos procesos, pero son armados desde el Centro Democrático”.

En relación a una posible revocatoria, el alcalde aseguró que lo quieren revocar por querer salvar los recursos públicos en EPM y que ante eso, está listo para defenderse ante cualquiera de estos procesos.

“Todos por Medellín” respondió

Piedad Restrepo, vocera de la veeduría insistió en que es un movimiento de ciudadanos amparado por la Constitución Política de Colombia. “No somos plataforma ni tampoco vehículo para ningún partido político, ninguna aspiración de tipo partidista, tiene cabina. Adicionalmente, tampoco permitimos el ingreso a nuestra veeduría de personas con intereses económicos en la alcaldía de Medellín y EPM”, dijo.

De manera formal, este jueves, la veeduría le envió una carta al alcalde Quintero formalizando su creación.