Reformas y constituyente tras Semana Santa: Sala de Prensa Blu, programa completo marzo 31 del 2024

Este domingo, 31 de marzo, en Sala de Prensa Blu, se habló de lo que viene para Colombia en materia de reformas y relaciones con los países de la región. El cardenal Luis José Rueda Aparicio, presidente de la Conferencia Episcopal se conectó para hablar sobre la Semana Santa en Colombia y sobre la paz en el país.

"Los actores armados saben muy claramente que ese no es el camino, pero no logran deshacerse de unos eslabones que los han atrapado, tienen que ver con economías ilegales, dominio territorial y con sentirse de que ellos deben tener algo, y se hacen ver como un estado paralelo porque eso les da estatus", mencionó.

Por su parte, Juan Carlos Flórez, historiador y analista político, habló sobre la 'vaca' paras las vías 4G y el presidente Gustavo Petro.

"El presidente está olvidando cada vez más su función de jefe de Estado, está aplicando todo ese esfuerzo al cargo de ejecutor que, en otras latitudes lo tiene un primer ministro", dijo.

Mientras que, Adriana Magali Matiz, gobernadora del Tolima se conectó para hablar sobre el problema de orden público e inseguridad en el departamento.

"Es muy difícil y dependemos en salud e incluso educación del Gobierno nacional, y miren lo que está pasando hoy en día: se están celebrando los convenios, desconociendo casi a los gobiernos regionales", mencionó.

Andrés Vecino, médico, investigador y docente de la Universidad Jhons Hopkins se refirió a la reforma a la salud en Colombia.

"El sistema de salud gasta más o menos el 7.5% del PIB en salud, mientras que otros países gastan hasta el 9%. Entonces, claramente nos falta más dinero", contó.

También Thierry Ways, empresario y columnista se conectó a para hablar sobre las relaciones entre Colombia y Venezuela.

"Para poder avanzar sobre un camino a la democracia en Venezuela se necesita que la dirigencia venezolana quiera eso y yo creo que está claro que la dirigencia venezolana no quiere eso", dijo.

Finalmente, Teresita Aya, analista internacional de Noticias Caracol se mencionó las más recientes noticias sobre la situación de Gaza.

"Técnicamente Hamás debería entregar a los secuestrados, pero es que Hamás es un grupo terrorista, no es un estado, no es parte de Naciones Unidas y no está obligado como los demás a cumplir. No sabe dónde tiene a todos los secuestrados, según dicen", resaltó.

