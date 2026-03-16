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Blu Radio  / Política  / Registraduría aclara dudas tras cuestionamientos sobre curules del Pacto Histórico

Registraduría aclara dudas tras cuestionamientos sobre curules del Pacto Histórico

En entrevista con Mañanas Blu 10:30, Jaime Suárez, delegado de Asuntos Electorales de la Registraduría, habló de las diferencias entre reconteo y escrutinio tras la confusión generada por números inexactos en el conteo de curules del partido.

Registraduría aclara dudas tras cuestionamientos sobre curules del Pacto Histórico
Registraduría aclara dudas tras cuestionamientos sobre curules del Pacto Histórico
Blu Radio
Por: Margarita Bedoya
|
Actualizado: 16 de mar, 2026

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