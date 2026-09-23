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Blu Radio  / Política  / Representante Óscar Benavides negó cualquier irregularidad en su colecta para damnificados del Chocó

Representante Óscar Benavides negó cualquier irregularidad en su colecta para damnificados del Chocó

La diligencia se cumplió en medio de la indagación de la Corte Suprema, que busca esclarecer el origen y destino de los recursos recolectados tras el terremoto por parte del congresista.

Representante Óscar Benavides.
Representante Óscar Benavides. Foto @ODBenavidesA
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 23 de sept, 2026

El representante Óscar Benavides negó las presuntas irregularidades relacionadas con la recolección de más de 300 millones de pesos en ayudas humanitarias para los damnificados del terremoto en el Chocó. El congresista presentó su versión libre ante la justicia, en el marco de la investigación que busca establecer si se presentaron conductas que podrían configurar los delitos de captación masiva y habitual de dineros y usurpación de función pública.

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Benavides aseguró que los recursos no ingresaron a su cuenta bancaria personal y explicó que fueron gestionados a través de la Fundación BNL 2. Por esta razón, acudió ante la justicia para entregar su versión de los hechos y aclarar cómo se manejaron los recursos recolectados para atender a las comunidades afectadas.

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El representante también cuestionó las versiones que, según afirmó, fueron difundidas sobre el caso y que señalaban que había recibido directamente el dinero. Sostuvo que se utilizaron informaciones falsas para afectar su imagen y manifestó que espera demostrar, junto con su abogado, Augusto Campo, que no existió ningún tipo de irregularidad.

Como parte de su defensa, Benavides destacó la labor humanitaria realizada a través de la fundación. Aseguró que se lograron llevar más de 200 toneladas de alimentos a las comunidades afectadas y anunció que, con los recursos recibidos, se proyecta la construcción de más de 12 viviendas para habitantes del departamento del Chocó.

Finalmente, el congresista defendió su actuación como parte del deber constitucional de solidaridad social y aseguró que está dispuesto a responder ante la justicia. Su versión se produjo después de que, según reportes publicados, solicitara en dos ocasiones el aplazamiento de la diligencia. La actuación está en el despacho del magistrado Francisco Farfán, quien tiene a su cargo la indagación.

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