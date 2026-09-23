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Senado y Cámara respaldan Ley del Mérito al rechazar objeciones presidenciales

La Ley del Mérito, que busca evitar que se reduzcan los requisitos establecidos para acceder a cargos públicos, quedó ahora en manos de la Corte Constitucional, luego de que el Congreso negara las objeciones presentadas por Presidencia.

Congreso de Colombia.jpg
Congreso de Colombia.
Foto: EFE.
Por: Salima Feris Guerra
|
Actualizado: 23 de sept, 2026

Las plenarias del Senado y Cámara de Representantes respaldaron la “Ley del Mérito”, del senador Hernán Cadavid, al aprobar el informe que rechaza las objeciones presidenciales al proyecto que busca evitar que se reduzcan los requisitos establecidos para acceder a cargos públicos.

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El informe recibió 130 votos por el sí en plenaria de la Cámara de Representantes, mientras que la plenaria del Senado también había respaldado el informe frente a las objeciones formuladas por el Gobierno, con 78 votos positivos y 4 votos negativos.

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El proyecto ya había sido aprobado en el Congreso durante la legislatura anterior y estaba pendiente de la sanción presidencial. Sin embargo, es importante recordar que el Gobierno lo objetó por razones de inconstitucionalidad e inconveniencia, por lo que regresó al Legislativo.

Entre sus reparos, la Presidencia señaló que la iniciativa podría limitar las facultades del Ejecutivo para ajustar los perfiles de los cargos según las necesidades de las entidades.

Con el respaldo de las dos plenarias al informe, el proyecto pasa ahora a revisión de la Corte Constitucional frente a los reparos de constitucionalidad planteados por el Gobierno.

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