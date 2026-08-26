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Blu Radio  / Judicial  / Corte Suprema abre indagación contra congresista Óscar Benavides por donaciones para damnificados

Corte Suprema abre indagación contra congresista Óscar Benavides por donaciones para damnificados

La Sala Especial de Instrucción busca establecer si los recursos fueron recibidos en cuentas personales y cuál habría sido su destino.

Congresista Óscar Benavides
Óscar Benavides
X: @ODBenavidesA
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 26 de ago, 2026

La Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa contra el representante a la Cámara Óscar Benavides, del Movimiento Libres, por el delito de peculado por apropiación, debido a presuntas irregularidades en la recolección de ayudas económicas destinadas a los damnificados por el terremoto en Chocó.

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La denuncia señala que las donaciones solicitadas a ciudadanos estarían siendo recibidas en cuentas bancarias personales del congresista, situación que ahora será revisada por el alto tribunal.

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La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema busca establecer qué ocurrió con los recursos, cuánto dinero habría sido recibido y cuál fue el destino de las ayudas.

Para avanzar en el proceso de verificación, el congresista será citado a versión libre, una diligencia en la que podrá explicar su actuación, responder a los señalamientos y entregar la información que considere necesaria.

Terremoto en Chocó
Terremoto en Chocó
Foto: AFP

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La indagación está relacionada con los posibles delitos de captación masiva y habitual de dineros y usurpación de función pública. El primero se refiere, de manera general, a recibir dinero de varias personas de forma repetida sin cumplir con las condiciones legales para hacerlo, mientras que el segundo consiste en ejercer funciones que corresponden a una autoridad o cargo público sin estar autorizado para ello.

¿Quién es Óscar Benavides?

El congresista Óscar David Benavides Angulo es abogado, líder social y político de Tumaco, Nariño, y llegó a la Cámara de Representantes para el periodo legislativo iniciado en 2026. Es representante por la circunscripción especial de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y pertenece al Movimiento Libres.

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Por ahora, la apertura de la indagación no significa que la Corte haya determinado que Benavides sea responsable de algún delito. Se trata de una etapa inicial en la que el alto tribunal recopilará información para determinar qué sucedió con las donaciones y si existen elementos que permitan avanzar en una investigación más formal.

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