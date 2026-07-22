Tatiana Gaona aclara su respaldo a Abelardo De La Espriella: “No es una adhesión política”

Aunque su firma aparece en la declaración con la que 11 de los 16 representantes de las Curules de Paz expresaron su disposición de acompañar la agenda del presidente electo, Abelardo De La Espriella, la representante del Catatumbo, Tatiana Gaona, aseguró que ese respaldo no significa una adhesión política ni una renuncia a su independencia. La congresista afirmó que apoyará únicamente las iniciativas que beneficien a la región y que ejercerá vigilancia sobre las decisiones que puedan afectar los derechos humanos y la seguridad en el territorio.

En entrevista con Blu Radio, Gaona explicó que su compromiso responde exclusivamente al mandato de las comunidades que la eligieron como representante de la Curul de Paz del Catatumbo.

“Mi compromiso no responde a intereses políticos. Yo no hago parte de ningún partido político. Respondo exclusivamente al mandato de quienes me eligieron”, afirmó.

Agregó que respaldará las propuestas orientadas a la reparación de las víctimas, la consolidación de la paz, la inversión social, el desarrollo rural, el acceso a servicios públicos y la generación de oportunidades para la región.



La congresista también dejó claro que mantendrá una posición independiente frente al Ejecutivo y que no dudará en ejercer control político cuando considere que los intereses del Catatumbo estén en riesgo.

“Voy a trabajar por todo aquello que nos beneficie a todos y, cuando sea necesario, ejerceré el control político porque no voy a permitir que se violen los derechos humanos en el Catatumbo”, sostuvo.

El pronunciamiento de Gaona se da luego de que 11 representantes de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz suscribieran una declaración conjunta en la que anunciaron su respaldo a la agenda legislativa del Gobierno entrante. En ese documento, los congresistas señalaron que su apoyo será “libre, autónomo e independiente”, enfocado en impulsar una política de paz efectiva, la reparación integral de las víctimas y mayores inversiones para los territorios históricamente afectados por el conflicto armado, dejando claro que no se trata de un respaldo incondicional.

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Para el caso del Catatumbo, Gaona insistió en que su prioridad será actuar como interlocutora entre las comunidades y el Gobierno Nacional, promoviendo respuestas para campesinos, víctimas, pueblos étnicos, mujeres y jóvenes, sin perder la independencia que, asegura, caracteriza su gestión en el Congreso.