“Tramposa y antiliberal”: Velasco sobre convención Liberal en Cartagena

La reciente controversia entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente César Gaviria ha puesto sobre la mesa importantes cuestionamientos sobre el futuro del Partido Liberal en Colombia.

En una publicación reciente, Petro expresó que el país necesita "un Liberalismo mucho más liberal", sugiriendo que el enfoque actual del partido es demasiado restrictivo. Esta declaración se produjo en respuesta a comentarios de Gaviria, quien instó al jefe de Estado a centrarse “en gobernar” en lugar de interferir en la campaña liberal.

Los encuentros entre ambos líderes no son nuevos y reflejan una lucha interna en el Liberalismo, especialmente, con la cercanía de la convención del partido en Cartagena.

La convención, programada para el 31 de octubre, ha suscitado un intenso debate sobre la dirección ideológica del partido. El exministro del Interior Luis Fernando Velasco, quien se postula para la presidencia del Partido Liberal, ha criticado fuertemente las normas impuestas para esta convención, afirmando que limitan la capacidad de los delegados para votar libremente.

En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, subrayó que el principio de "una persona, un voto" es fundamental para la democracia liberal y que cualquier intento de manipular el proceso sería inaceptable. Esto, es respuesta a un comentario del presidente Petro vía X.

“¿Un liberalismo antiliberal? Creo que Colombia necesita un liberalismo mucho más liberal, las mentalidades nazis han gobernado ya demasiado a Colombia. La revolución en marcha está de vuelta y lo que necesita es más liberalismo”, escribió Petro.

A su juicio, el Partido Liberal necesita no solo renovación, sino una definición clara de su norte ideológico. Velasco abogó por un partido que refleje realmente las ideas liberales y que dé voz a sus bases, en lugar de anclar su poder en manos de unas pocas figuras históricas como Gaviria.

“Y siento que el partido necesita no solo renovación, sino especialmente definir claramente cuál es su norte ideológico”, recalcó.

Se viene una convención liberal, mucho tiempo aplazada, en donde se abre un debate interesante y es el futuro del Partido Liberal. Yo desde niño estoy en este partido, creo en el, tengo razones de fondo para creer en sus ideas y cuando inicié en firme mi acción política como concejal, como alcalde de Popayán, ya Gaviria era presidente de la República y luego recuerdo que fue también director del partido, tal vez con una época en que el director no se llamaba César Gaviria, sino Simón Gaviria, que luego le devolvió a César Gaviria la dirección precisó.

Velasco agregó que, hacer la convención en Cartagena, puede significar que tal vez “mucha gente no pueda ir” y que, una vez allá, no podrán opinar ni hablar y ni siquiera votar.

“(...) Una de las luchas liberales más fuertes es un ciudadano, un voto, es lo que nos iguala con todos los demás ciudadanos. Aquí se le dice: 'señores caciques por cada departamento recojan' como si estuviesen en una finca, metiendo en un corral a sus electores, pídanle un poder y cuando vengan acá no los dejen hablar, no los dejen pensar, no los dejen votar, voten ustedes por ellos. Y es una manera tramposa y antiliberal de dirigir una convención”, puntualizó.