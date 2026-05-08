Tres libros de los políticos colombianos que debutaron como autores en la FilBo 2026

La Feria Internacional del Libro de Bogotá (FilBo) 2026 tuvo un giro inusual: tres políticos en ejercicio llegaron no como invitados de protocolo, sino como autores: Jennifer Pedraza, Luz María Zapata y Alejandro Toro presentaron libros que, cada uno desde su trinchera, dialogan directamente con sus trayectorias políticas y con los debates más urgentes del país.



Jennifer Pedraza: de los pasillos de la Nacional al Congreso

La representante a la Cámara por Bogotá —y senadora electa para el periodo 2026-2030— presenta Manual para no obedecer (Editorial Planeta), una obra que ella misma define como un manual de combate, no de memorias. El libro parte de una escena que marcó su irrupción en la política: en 2018, cuando tenía 21 años y llegó al Congreso a exigir más presupuesto para la educación pública, un senador uribista le anunció que tenía treinta segundos para terminar. Le quitaron el micrófono. Cuatro años después, volvió al mismo recinto como congresista.

Pedraza, economista de la Universidad Nacional y representante estudiantil ante el Consejo Superior entre 2018 y 2021, reconstruye cómo su generación salió a las calles, presionó en las urnas y llegó al Congreso. El libro narra desde el techo derrumbado de la Universidad Nacional hasta las protestas que sacudieron el país, pasando por la llegada de Gustavo Petro al poder y la posterior decepción que trajo el cambio prometido.

Su narrativa tipo "manual de acción" —que deja aprendizajes, no solo anécdotas— lo convierte en una lectura subrayable, pensada para estudiantes, líderes juveniles y formadores políticos.

Jennifer Pedraza // Foto: Facebook Jennifer Pedraza

Luz María Zapata: entre rola y paisa, el liderazgo desde las regiones

Rolaisa, de la Unidad de Proyectos de la Editorial Planeta, es el debut literario de Luz María Zapata, quien hasta el 6 de mayo de 2026 fue fórmula vicepresidencial del excanciller Luis Gilberto Murillo. El título lo dice todo: "rola" más "paisa", una fusión que sintetiza una identidad construida entre Pereira y Bogotá, entre regiones y centros de decisión.



Más que una autobiografía, la obra es un testimonio sobre resiliencia, identidad femenina y poder. Politóloga de los Andes con maestría en Inteligencia Emocional del Rosario y formación en la Escuela de Gobierno de Harvard, Zapata narra su llegada a espacios históricamente dominados por hombres y su aprendizaje de que el liderazgo no consiste en ocupar cargos, sino en construir consensos y relaciones de confianza. Con más de veintidós años en escenarios gremiales, sociales y políticos, su libro propone una conversación sobre estilos de liderazgo más humanos y conectados con las realidades del país.

Luz María Zapata Foto: Blu Radio

Alejandro Toro: inteligencia artificial como disputa por el poder

El representante antioqueño Alejandro Toro llega a la FilBo con el ensayo El fin del control humano, el más técnico y geopolítico de los tres. Máster en Inteligencia Artificial por la Universidad Guglielmo Marconi de Italia, columnista con más de 200 textos publicados y ponente en 30 países, Toro plantea una advertencia que trasciende lo tecnológico: el poder está pasando de los Estados a las grandes corporaciones tecnológicas sin que la democracia alcance a reaccionar.

Apoyado en estimaciones del FMI que advierten que hasta el 40 % del empleo global podría verse afectado por la automatización, el libro examina cómo la inteligencia artificial reconfigura el empleo, los sistemas de seguridad y la gobernanza. Toro, autor del proyecto de ley que propone prohibir las armas autónomas letales en Colombia, convierte su experiencia legislativa en argumento: no se trata de frenar la tecnología, sino de decidir quién define sus límites y bajo qué intereses.

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Los tres libros comparten un rasgo común: son políticos escribiendo desde adentro, no desde el retiro. No son memorias de fin de carrera sino tomas de posición en plena actividad. En eso radica su valor.