Una gota de amor le ganó a todo el dinero del mundo: ‘Cantante de Farc’

Destacando que la paz con justicia es la razón de ser de su vida, Guillermo Torres, el cantante de las Farc y nuevo alcalde de Turbaco, Bolívar, habló en exclusiva con BLU Radio y afirmó que su pueblo será participativo durante su gestión.Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.

"Hoy el pueblo de Turbaco, la inmensa mayoría de los turbaqueros, saltan y brincan de felicidad porque lo que se logró no es propiamente la victoria de un candidato a la Alcaldía. Esta es la victoria de un pueblo que está ansioso de cambios, principalmente, a que el presupuesto municipal sea administrado con absoluta honradez e integridad" sostuvo Torres.

Publicidad

El proceso de paz

Guillermo Torres no podía dejar de hablar de la paz y lo que es proceso de paz entre la guerrilla y el Gobierno.

Publicidad

"La paz es la razón de ser de mi existencia, de mi vida, lo que pasa es que yo hablo de una paz con justicia y amor. A mí no me pueden hablar de paz con justicia social burguesa, poque la paz con justicia social esclavista, imperial y feudal no es una paz porque es una paz mentirosa", explicó Torres.

"Si tu me oprimes tu no me amas. Aquí en Turbaco

se le ha dado un respaldo de magnitudes increíbles al actual proceso de paz", sostuvo el nuevo alcalde de Turbaco.

Lea también: Dan visto bueno para traslado de cárcel de mujeres de Cartagena a Turbaco

Publicidad

Sobre el proceso de Paz, Torres sostiene que no se puede dejar solo y tiene que estar acompañado siempre por la gran mayoría de los colombianos que sueñan con una Colombia en paz.

"No podemos dejar la paz solamente en manos del Gobierno, en manos de las instituciones, porque fijate tú que personas que están dentro del Gobierno se han planteado volver trizas el proceso de paz y la inmensa mayoría del pueblo colombiano, estoy convencido, que lo que desea es volver trizas el proceso de guerra y violencia que nos viene atormentando desde hace muchísimo años", añadió Torres.

Su administración

Publicidad

Guillermo Torres, conocido en su momento como Julián Conrado cuando militaba en la guerrilla de las Farc, expresó que su administración estará basada en lo que se llama presupuesto participativo.

Publicidad

"El pueblo va a participar en la gestión de los recursos, en la inversión de los mismos y el pueblo va a participar en la fiscalización y control de los recursos.

Es partir de ahí vamos a empezar a resolver las obras sociales que tanto clama y necesita mi pueblo" prometió.

Lea también: Alcalde y organizadores de corralejas en Turbaco enfrentarán acciones penales

El cantante agregó que tiene un gran reto que ni siquiera estos cuatro años aspira a que se revuelvan todos. Sin embargo, afirma que es un proceso que empieza ahora para empezar a resolver problemas de salud, educación, servicios públicos, seguridad, medio ambiente etc.

Guillermo Torres también sostuvo que estará acompañado de gente idónea, honesta, competente e integra.

"Lo puedo hacer porque mi candidatura no depende absolutamente de ningún ricachón politiquero. Mi candidatura depende del amor de pueblo por consiguiente es autónoma y libre", puntualizó Torres.

Publicidad

Finalmente, el nuevo alcalde de Turbaco cantó la canción 'Una gota de amor' la cual fue emblema durante su campaña.

"Frente a una gota de amor y todo el dinero del mundo, que escogería entre esas dos no lo dudaría ni un segundo. Según mi concepto de felicidad, la gota de amor me la da en cantidad, según mi concepto de lo que es riqueza la gota de amor deja mi alma repleta. Nada en este mundo tiene mas valor que la mas pequeña gotita de amor.."

Publicidad

Vea aquí el video de la entrevista:

Escuche aquí la entrevista completa:

Publicidad