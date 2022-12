Uribe no sería reelegido, él estaría siendo parte de una fórmula: senadora Guerra

La precandidata presidencial por el Centro Democrático, María del Rosario Guerra, dijo en una entrevista con el diario El Colombiano, que si es candidata a la Presidencia su fórmula vicepresidencial será Álvaro Uribe.



En diálogo con BLU Radio, la senadora aseguró que pese a que Álvaro Uribe está inhabilitado para volver a ser presidente, pues ya lo fue dos veces, no lo está para ser una fórmula vicepresidencial.



“No está imposibilitado porque la figura así lo permite, es posible que él sea fórmula vicepresidencial”, enfatizó.



“Si Dios no lo quiera yo llego a faltar en la Presidencia, Uribe asume, pero por designación, no porque esté impedido”, añadió.



Sin embargo, aclaró que hasta el momento la propuesta no la ha tratado directamente con el senador Uribe, pero se mostró confiada en que acepte.



“Su conocimiento me puede ayudar muchísimo para enriquecer la labor desde la Presidencia”, agregó la legisladora.



Finalmente, en el marco de su eventual candidatura, dijo que el país necesita un cambio de rumbo.



“El país está viviendo unos momentos muy difíciles y hay un reto muy grande para recuperar la credibilidad y la confianza de las instituciones, el reto de la economía, volver a recuperar la seguridad y lo que quiero es que en 2018 pueda tener una fórmula vicepresidencia con la cual el país tenga tranquilidad”, finalizó.





Publicidad