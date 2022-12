Vargas Lleras no descarta alianza con Uribe para ganar la Presidencia

El candidato presidencial Germán Vargas Lleras no descartó una alianza con el expresidente Álvaro Uribe para evitar la victoria de la izquierda radical.



Para Vargas Lleras, este es un sector que representa un peligro para el país y más si tiene el apoyo de la Farc.



“La izquierda radical terminará unida políticamente en Colombia, en la primera o en la segunda vuelta, y quienes no creemos en ese modelo que es el camino cierto para llegar muy pronto a Venezuela tenemos que llegar al diálogo para no allanarles el camino”, dijo.



Sobre la relación con el Centro Democrático, recordó que comparten las mismas preocupaciones frente a la implementación del acuerdo de paz con las desmovilizadas Farc y el proceso de paz con el ELN.