Vargas Lleras: “Si Gobierno toma control de Corte Constitucional, todo estará perdido”

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras afirmó que tiene la preocupación de que no se surta el proceso democrático para el año 2026, ya que afirma que solo falta que el gobierno tome el control de la Corte Constitucional y entonces todo se habrá perdido, resaltando que la elección del procurador será fundamental.

Durante un foro sobre el sistema de salud, que contó con la participación de integrantes del partido Cambio Radical, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras se refirió a la reforma tributaria que propone el Gobierno nacional y aseguró que esta terminará de asfixiar la economía y propiciará la salida al exterior de muchos colombianos.

En esta misma línea, añadió que está “ilusionado” con que los congresistas de las comisiones económicas de Cambio Radical nieguen el presupuesto planteado por el gobierno, ya que esto obligaría al Congreso a tramitar proyectos como la ley de financiamiento que fue radicada ayer.

Además, aseguró que en cuanto a las elecciones de 2026, tiene la preocupación de que se den las condiciones para un proceso democrático.

“Tengo la preocupación de que, tal como van las cosas, no sé en qué condiciones se va a surtir el proceso democrático del año 2026 (...). Falta que el Gobierno tome el control de la Corte Constitucional y ahí todo se habrá perdido. Para eso es muy importante lo que ocurra con la elección del procurador”, expresó Vargas Lleras, quien además aseguró que si el gobierno “hace a la Procuraduría” para el próximo año tendría mayorías en la Corte.

Lo anterior, porque recordemos que este proceso de elegir al próximo procurador general está en curso para que el Senado de la República realice dicho proceso en las próximas semanas.

Por último, el exvicepresidente se refirió a las retractaciones que tendrá que hacer el presidente Gustavo Petro sobre declaraciones que este hizo en contra de la familia Vargas Lleras y expresó que no tiene confianza en esto, ya que el primer mandatario no respeta la justicia.

“Tenemos hasta el día viernes y estamos expectantes de conocer en qué términos se va a surtir la retractación del presidente en cumplimiento de lo que la providencia ordena, pero como me temo y viene ocurriendo, el presidente no cree en la justicia, no cree en la independencia de las ramas del poder y menos en el estado de derecho. Si no cumple con esta providencia, incurrirá en desacato”, dijo.