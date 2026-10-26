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Asesinato de Miguel Castellanos: Recap Blu, programa del 26 de octubre de 2026

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Micrófono y cabina de Blu Radio
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de oct, 2026

Estos fueron los temas tratados y analizados en Recap Blu:

  • El secretario de Seguridad de Norte de Santander, George Quintero, contó qué saben las autoridades del asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno; iba sin esquema de seguridad y acompañado de su hijo.
  • La secretaria de Salud del Cesar, Georgina Sánchez, actualizó el balance del accidente en el que estuvo involucrado el hijo de Poncho Zuleta; sigue en UCI. Hay más de 20 heridos.
  • El coordinador Nacional Juvenil de Vente Venezuela, Carlos Fernández, habló sobre el positivismo que tiene la oposición para que el próximo año se celebren las elecciones en el vecino país tras el regreso de María Corina Machado.
  • El abogado Ali Bantú Ashanti contó detalles del caso de Donovan Balanta y el presunto abuso de poder policial. Investigarán a otros ocho policías.
  • Harry Kane es el nuevo rey del Balón de Oro a sus 33 años.

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