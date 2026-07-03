Aumentan las cifras tras terremotos en Venezuela: Recap Blu, programa del 2 de julio 2026

Actualizado: 3 de jul, 2026
Estos fueron los temas tratados este 2 de julio, en Recap Blu:
- Empalme presidencial en Colombia: Inició oficialmente la transición entre los gobiernos de Gustavo Petro y el mandatario electo Abelardo de la Espriella, con la novedad de que las reuniones serán televisadas.
- Gabinete del nuevo gobierno: Se designó a Fabio Arjona como ministro de Ambiente y se dieron instrucciones al nuevo ministro de Hacienda para viajar a EE. UU. a reperfilar la deuda externa.
- Tragedia y rescates en Venezuela: La cifra de muertos por el doble terremoto subió a 2.595, mientras se anunció un fondo de 200 millones de dólares para reconstrucción y se celebró el rescate de un vigilante tras 8 días bajo escombros.
- Colombia en el Mundial 2026: La Selección Colombia define su nómina en Kansas City para enfrentar a Ghana en los 16avos de final, en medio de una ola de calor y un cruce folclórico en redes sobre supuestas brujerías y "contras" en Monserrate.
- Alerta de apagón y crisis climática: Hidroituango propuso revivir la "Hora Gaviria" (adelantar los relojes) para evitar un racionamiento eléctrico por el Fenómeno del Niño, mientras el Caribe registra temperaturas récord de hasta 41°C.
- Agenda de Petro y política regional: El presidente Petro se reunió con el Papa León XIV en el Vaticano, mientras que desde EE. UU. tildaron de "oportunismo" el intento de María Corina Machado de ingresar a Venezuela tras el sismo.