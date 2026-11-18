Actualizado: 18 de nov, 2026
Estos fueron los temas tratados y analizados en Recap Blu:
- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, llegó a Colombia. En su visita se dio la entrega de un avión Hércules C-130 para fortalecer las capacidades de las Fuerzas Militares.
- El Gobierno De La Espriella también buscará que el Congreso autorice operaciones conjuntas con Estados Unidos en Colombia.
- María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, habló de la respuesta del expresidente Petro y la denuncia que interpondrá: "A mí no me da miedo"
- Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía de Bogotá, explicó el riesgo de un posible racionamiento eléctrico en la capital luego de las declaraciones del alcalde Carlos Fernando Galán.
- Felipe Mariño, director de Bogotá Cómo Vamos, realizó una radiografía sobre los principales retos y desafíos que enfrenta la capital del país.
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