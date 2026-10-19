Benedetti, sin escoltas: Recap Blu, programa del 19 de octubre de 2026

Actualizado: 19 de oct, 2026
Estos fueron los temas tratados este 19 de octubre, en Recap Blu:
- Armando Benedetti denunció el retiro de su esquema de seguridad tras choque con el presidente De La Espriella.
- El abogado Camilo Rincón analizó la condena contra los responsables del homicidio del estudiante universitario Jaime Esteban Moreno.
- Caso Jaime Moreno: condenan a 37 años de cárcel a Juan Carlos Suárez y Ricardo González.
- El presidente Abelardo De La Espriella anunció mecanismos para perseguir a "aliados del narcoterrorismo".
- La exdirectora de ARTBO, María Paz Gaviria, dio su opinión la polémica por el retiro de obras del Museo Nacional y el debate sobre la memoria histórica y la representación del pasado en Colombia.
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