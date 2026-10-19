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Benedetti, sin escoltas: Recap Blu, programa del 19 de octubre de 2026

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

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Blu Radio referencia
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de oct, 2026

Estos fueron los temas tratados este 19 de octubre, en Recap Blu:

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  • Armando Benedetti denunció el retiro de su esquema de seguridad tras choque con el presidente De La Espriella.
  • El abogado Camilo Rincón analizó la condena contra los responsables del homicidio del estudiante universitario Jaime Esteban Moreno.
  • Caso Jaime Moreno: condenan a 37 años de cárcel a Juan Carlos Suárez y Ricardo González.
  • El presidente Abelardo De La Espriella anunció mecanismos para perseguir a "aliados del narcoterrorismo".
  • La exdirectora de ARTBO, María Paz Gaviria, dio su opinión la polémica por el retiro de obras del Museo Nacional y el debate sobre la memoria histórica y la representación del pasado en Colombia.

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