¿Dónde será la posesión presidencial? Recap Blu, programa del 14 de julio 2026

Actualizado: 14 de jul, 2026
Estos fueron los temas tratados este 14 de julio en Recap Blu:
- La tormentosa transición presidencial y las denuncias de Gustavo Petro: A solo 23 días de entregar el poder, el presidente saliente Gustavo Petro radicalizó su discurso al insistir en conspiraciones y un supuesto fraude en las elecciones. Afirmó que no reconocerá a Abelardo de la Espriella, no le dará la mano ni asistirá a ningún acto oficial el 7 de agosto, aunque ratificó que dejará el cargo a la medianoche del 6 de agosto para evitar violencia.
- El fuerte pulso por la sede de posesión presidencial en una guarnición militar: La propuesta del presidente electo Abelardo de la Espriella de tomar juramento en una guarnición militar en Popayán (en lugar de la tradicional Plaza de Bolívar) desató un duro debate. Mientras los opositores (como el representante Gabriel Becerra) radican proposiciones para exigir un acto estrictamente civil y amenazan con no asistir, la secretaría del Senado asegura que el traslado es constitucionalmente viable si el Congreso lo aprueba.
- La reorganización de la paz y las duras advertencias a exmiembros de las FARC: La propuesta de la Espriella de suprimir la Unidad de Implementación del Acuerdo y su idea de enviar a prisión al exjefe guerrillero Rodrigo Londoño ("Timochenko") generaron una fuerte respuesta defensiva. El expresidente Juan Manuel Santos y la defensora Iris Marín pidieron respetar la paz como política de Estado, mientras excomandantes de las FARC solicitaron formalmente una reunión con el nuevo mandatario para dialogar.
- Alertas de inteligencia por un plan de "desestabilización política": Informes de agencias de inteligencia internacional alertan sobre una estrategia diseñada para erosionar la gobernabilidad y legitimidad del presidente de la Espriella durante sus primeros 180 días de mandato. El plan buscaría aprovechar discursos de fraude para convocar movilizaciones, con el riesgo latente de que grupos ilegales infiltren las protestas en regiones críticas como Cauca, Nariño, Catatumbo y el Bajo Cauca antioqueño.
- La indignación por la muerte de Joan Sebastián en EE. UU. y medidas de protección consular: La familia del joven colombiano Joan Sebastián Durán, asesinado en Maine durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), clama por justicia y busca visas humanitarias para repatriar el cuerpo. La presión tras este y otros dos fallecimientos recientes provocó que el ICE suspendiera temporalmente los controles de tráfico vehicular en territorio estadounidense.