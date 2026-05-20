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EE.UU. y Cuba elevan tensiones: Recap - programa completo del 20 de mayo de 2026

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de may, 2026

En la edición de Recap del martes 20 de mayo de 2026, Lucas y Valentina presentaron el resumen de las noticias más importantes de Colombia y el mundo.

En este programa estos fueron los temas tratados:

  • La tensión entre EE.UU. y Cuba tras la acusación contra Raúl Castro y una posible intervención estadounidense.
  • Caso de Yulixa Tolosa, asesinada tras un procedimiento estético ilegal en Bogotá; autoridades capturaron a varios implicados.
  • Temas deportivos como la Copa Libertadores y las novedades del álbum Panini del Mundial 2026.
  • Teresita Aya, quien habló sobre el panorama político entre Cuba y EE. UU.
  • Emily Mendrala, quien explicó la estrategia diplomática de Washington hacia Cuba.

Escuche el programa completo acá:

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