EE.UU. y Cuba elevan tensiones: Recap - programa completo del 20 de mayo de 2026

Actualizado: 20 de may, 2026
En la edición de Recap del martes 20 de mayo de 2026, Lucas y Valentina presentaron el resumen de las noticias más importantes de Colombia y el mundo.
En este programa estos fueron los temas tratados:
- La tensión entre EE.UU. y Cuba tras la acusación contra Raúl Castro y una posible intervención estadounidense.
- Caso de Yulixa Tolosa, asesinada tras un procedimiento estético ilegal en Bogotá; autoridades capturaron a varios implicados.
- Temas deportivos como la Copa Libertadores y las novedades del álbum Panini del Mundial 2026.
- Teresita Aya, quien habló sobre el panorama político entre Cuba y EE. UU.
- Emily Mendrala, quien explicó la estrategia diplomática de Washington hacia Cuba.
Escuche el programa completo acá: