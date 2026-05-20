EE.UU. y Cuba elevan tensiones: Recap - programa completo del 20 de mayo de 2026

En la edición de Recap del martes 20 de mayo de 2026, Lucas y Valentina presentaron el resumen de las noticias más importantes de Colombia y el mundo.

En este programa estos fueron los temas tratados:



La tensión entre EE.UU. y Cuba tras la acusación contra Raúl Castro y una posible intervención estadounidense.

tras la acusación contra Raúl Castro y una posible intervención estadounidense. C aso de Yulixa Tolosa , asesinada tras un procedimiento estético ilegal en Bogotá; autoridades capturaron a varios implicados.

, asesinada tras un procedimiento estético ilegal en Bogotá; autoridades capturaron a varios implicados. Temas deportivos como la Copa Libertadores y las novedades del álbum Panini del Mundial 2026.

como la Copa Libertadores y las novedades del álbum Panini del Mundial 2026. Teresita Aya , quien habló sobre el panorama político entre Cuba y EE. UU.

, quien habló sobre el panorama político entre Cuba y EE. UU. Emily Mendrala, quien explicó la estrategia diplomática de Washington hacia Cuba.

Escuche el programa completo acá: