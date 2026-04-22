Habla Edna Bonilla: Recap - programa completo, 22 de abril de 2026

Estos fueron los temas debatidos, analizados y explicados en Recap Blu este 22 de abril:



Edna Bonillla, fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo , habló de las propuestas de campaña, lo que piensa de la ausencia de debates y su calificación al Gobierno Petro.

, habló de las propuestas de campaña, lo que piensa de la ausencia de debates y su calificación al Gobierno Petro. Nuevo escándalo en el Gobierno nacional luego de las denuncias de la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez: corrupción, seguimientos y más.

Atentado contra la candidata a la Contraloría General, Elvia Isabel Otero, ocurrido en el sector de Ciudad Salitre en Bogotá.

ocurrido en el sector de Ciudad Salitre en Bogotá. Riña entre aficionados de Atlético Nacional y Junior deja al menos dos personas muertas y varios heridos en el centro de Bogotá.

y varios heridos en el centro de Bogotá. Trasladaron a 'Kiko' Gómez y ‘Marquitos' Figueroa de la cárcel La Picota a otras penitenciarias de máxima seguridad en el país por orden del presidente Gustavo Petro.