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Habla Edna Bonilla: Recap - programa completo, 22 de abril de 2026

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro.
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de abr, 2026

Estos fueron los temas debatidos, analizados y explicados en Recap Blu este 22 de abril:

  • Edna Bonillla, fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, habló de las propuestas de campaña, lo que piensa de la ausencia de debates y su calificación al Gobierno Petro.
  • Nuevo escándalo en el Gobierno nacional luego de las denuncias de la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez: corrupción, seguimientos y más.
  • Atentado contra la candidata a la Contraloría General, Elvia Isabel Otero, ocurrido en el sector de Ciudad Salitre en Bogotá.
  • Riña entre aficionados de Atlético Nacional y Junior deja al menos dos personas muertas y varios heridos en el centro de Bogotá.
  • Trasladaron a 'Kiko' Gómez y ‘Marquitos' Figueroa de la cárcel La Picota a otras penitenciarias de máxima seguridad en el país por orden del presidente Gustavo Petro.

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