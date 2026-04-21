Habla Juan Daniel Oviedo: Recap - programa completo, 21 de abril de 2026

Estos fueron los temas debatidos, analizados y explicados en Recap Blu este 21 de abril:



Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, habló de las propuestas de su campaña Gobierno y cómo confía en ser la fórmula ganadora para ocupar la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto.

habló de las propuestas de su campaña Gobierno y cómo confía en ser la fórmula ganadora para ocupar la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto. El presidente Gustavo Petro advirtió que si el Banco de la República sigue subiendo las tasas de interés, su Gobierno volverá a aumentar el salario mínimo.

Nueva pelea entre los candidatos Paloma Valencia e Iván Cepeda: “Yo no me he tomado foto con los asesinos de Miguel Uribe”.