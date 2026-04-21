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Habla Juan Daniel Oviedo: Recap - programa completo, 21 de abril de 2026

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de abr, 2026

Estos fueron los temas debatidos, analizados y explicados en Recap Blu este 21 de abril:

  • Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, habló de las propuestas de su campaña Gobierno y cómo confía en ser la fórmula ganadora para ocupar la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto.
  • El presidente Gustavo Petro advirtió que si el Banco de la República sigue subiendo las tasas de interés, su Gobierno volverá a aumentar el salario mínimo.
  • Nueva pelea entre los candidatos Paloma Valencia e Iván Cepeda: “Yo no me he tomado foto con los asesinos de Miguel Uribe”.

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