¿Nueva emergencia económica? Recap - programa completo, 7 de abril de 2026

Estos fueron los temas debatidos, analizados y explicados en Recap Blu este 7 de abril:
- En una alocución, el presidente Gustavo Petro anunció que presentará ante el Congreso nueva ley de financiamiento con mensaje de urgencia.
- Banco de la República publicó minutas de su última junta sin el visto bueno de MinHacienda.
- Ricardo Bonilla quedó libre en medio del caso del escándalo de la UNGRD. El presidente Petro reaccionó a la decisión de un tribunal.
- La nueva pelea entre Iván Cepeda y Paloma Valencia en el Congreso de la República y a días de la primera vuelta presidencial.
- Trump acepta suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas. Se reabre el paso por el estrecho de Ormuz.