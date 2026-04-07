¿Nueva emergencia económica? Recap - programa completo, 7 de abril de 2026

Estos fueron los temas debatidos, analizados y explicados en Recap Blu este 7 de abril:



En una alocución, el presidente Gustavo Petro anunció que presentará ante el Congreso nueva ley de financiamiento con mensaje de urgencia.

Banco de la República publicó minutas de su última junta sin el visto bueno de MinHacienda.

de su última junta sin el visto bueno de MinHacienda. Ricardo Bonilla quedó libre en medio del caso del escándalo de la UNGRD. El presidente Petro reaccionó a la decisión de un tribunal.

El presidente Petro reaccionó a la decisión de un tribunal. La nueva pelea entre Iván Cepeda y Paloma Valencia en el Congreso de la República y a días de la primera vuelta presidencial.

Trump acepta suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas. Se reabre el paso por el estrecho de Ormuz.