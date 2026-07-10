Nuevo festivo en Colombia: Recap Blu, programa del 10 de julio 2026

Actualizado: 10 de jul, 2026
Estos fueron los temas tratados este 10 de julio, en Recap Blu:
- Reunión del gabinete del presidente electo Abelardo de la Espriella: análisis de los ministros ya designados, los nombres que faltan por confirmar y las pistas sobre quién asumiría el Ministerio de Agricultura.
- Demanda para frenar la posesión presidencial: el Consejo de Estado rechazó por razones administrativas la acción que buscaba impedir la posesión de Abelardo de la Espriella, mientras continúa el debate político sobre el proceso electoral.
- Cambios laborales desde el 15 de julio: explican la reducción de la jornada laboral a 42 horas semanales, cómo se distribuirá el tiempo de trabajo y el impacto en el cálculo de horas extras y recargos.
- Nuevo festivo y recargos laborales: expertos aclaran cómo deben pagarse los recargos por trabajar el nuevo lunes festivo, además del incremento progresivo del recargo por dominicales y festivos.
- Impacto económico de los festivos en Colombia: un abogado laboralista analiza cómo la mayor cantidad de días festivos y la reducción de la jornada pueden afectar la productividad, la competitividad y los costos para las empresas.
- Muerte de una mujer en una clínica clandestina en Bogotá: el programa aborda el caso de una paciente fallecida tras someterse a un procedimiento estético en un establecimiento ilegal que operaba como peluquería.