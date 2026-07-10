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Nuevo festivo en Colombia: Recap Blu, programa del 10 de julio 2026

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro.
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de jul, 2026

Estos fueron los temas tratados este 10 de julio, en Recap Blu:

  1. Reunión del gabinete del presidente electo Abelardo de la Espriella: análisis de los ministros ya designados, los nombres que faltan por confirmar y las pistas sobre quién asumiría el Ministerio de Agricultura.
  2. Demanda para frenar la posesión presidencial: el Consejo de Estado rechazó por razones administrativas la acción que buscaba impedir la posesión de Abelardo de la Espriella, mientras continúa el debate político sobre el proceso electoral.
  3. Cambios laborales desde el 15 de julio: explican la reducción de la jornada laboral a 42 horas semanales, cómo se distribuirá el tiempo de trabajo y el impacto en el cálculo de horas extras y recargos.
  4. Nuevo festivo y recargos laborales: expertos aclaran cómo deben pagarse los recargos por trabajar el nuevo lunes festivo, además del incremento progresivo del recargo por dominicales y festivos.
  5. Impacto económico de los festivos en Colombia: un abogado laboralista analiza cómo la mayor cantidad de días festivos y la reducción de la jornada pueden afectar la productividad, la competitividad y los costos para las empresas.
  6. Muerte de una mujer en una clínica clandestina en Bogotá: el programa aborda el caso de una paciente fallecida tras someterse a un procedimiento estético en un establecimiento ilegal que operaba como peluquería.

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