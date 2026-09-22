Paro armado en el Caribe: Recap Blu, programa del 22 de septiembre de 2026

Actualizado: 22 de sept, 2026
Estos fueron los temas tratados este 22 de septiembre, en Recap Blu:
- Orden público y paro armado en el Caribe colombiano: Tras operativos de la Fuerza Pública en los que fue abatido alias El Cholo (cabecilla del grupo paramilitar Los Pachenca o Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada), el grupo criminal decretó un paro armado. Esto generó zozobra, quema de vehículos, cierre de comercios y militarización (incluyendo sobrevuelos de aviones Kafir) en Santa Marta y La Guajira, motivo por el cual el presidente Abelardo de la Espriella se desplazó a la zona.
- Situación política de Venezuela e intentos de regreso de María Corina Machado: El equipo de comunicaciones de la líder opositora confirmó que ha intentado regresar a Venezuela siete veces en los últimos meses (tres de ellas en las últimas 48 horas por vías marítimas y aéreas) sin éxito. Paralelamente, se destacó la reunión en la Casa Blanca entre Delcy Rodríguez y el presidente de EE. UU., Donald Trump, y las expectativas de avanzar hacia elecciones libres en 2027.
- Plan de choque para el sistema de salud en Colombia: El Gobierno Nacional y la ministra de Salud, Ana María Vesga, anunciaron un mecanismo extraordinario de liquidez sin intereses para priorizar la atención, entrega de medicamentos y procedimientos represados a más de un millón de pacientes con enfermedades de alto costo (cáncer, VIH, renales, entre otras).
- Operación militar contra Los Pachenca y moción de censura al Ministro de Defensa: Se revelaron detalles del operativo en Guachaca (Magdalena) donde cayó alias Cholo junto a otros miembros de la estructura criminal. Al mismo tiempo, en el Congreso finalizó el debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, enfocado en las operaciones militares y la problemática del reclutamiento de menores por grupos armados.