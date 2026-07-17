Puja por el control del nuevo Congreso: Recap Blu, programa del 17 de julio 2026

Los temas más importantes de esta emisión de Recap Blu este 17 de julio:



La intensa puja por el control del nuevo Congreso de Colombia: A menos de tres días de la instalación del Congreso el 20 de julio, el senador Alfredo de Luque (Partido de la U) consolidó una ventaja decisiva para la presidencia del Senado al sumar los respaldos oficiales de los partidos Conservador, Cambio Radical, Salvación Nacional, Alianza Verde y En Marcha. Esto agudiza su choque con el Centro Democrático, que se niega a ceder y exige una votación a "voto limpio" para su candidato Honorio Enríquez.

A menos de tres días de la instalación del Congreso el 20 de julio, el senador Alfredo de Luque (Partido de la U) consolidó una ventaja decisiva para la presidencia del Senado al sumar los respaldos oficiales de los partidos Conservador, Cambio Radical, Salvación Nacional, Alianza Verde y En Marcha. Esto agudiza su choque con el Centro Democrático, que se niega a ceder y exige una votación a "voto limpio" para su candidato Honorio Enríquez. El fuerte rifirrafe entre Álvaro Uribe y el entorno de Abelardo de la Espriella: El expresidente Álvaro Uribe lanzó una dura advertencia frente al avance de Alfredo de Luque (quien cuenta con el guiño del gobierno electo). Aseguró que el Centro Democrático respaldará los proyectos clave de seguridad y economía de la Espriella, pero denunció que movimientos cercanos al mandatario entrante buscan debilitar o sustituir a su colectividad, advirtiendo que si "el tigre ruge para acabar al Centro Democrático", ellos se defenderán como "abejas laboriosas".

El expresidente Álvaro Uribe lanzó una dura advertencia frente al avance de Alfredo de Luque (quien cuenta con el guiño del gobierno electo). Aseguró que el Centro Democrático respaldará los proyectos clave de seguridad y economía de la Espriella, pero denunció que movimientos cercanos al mandatario entrante buscan debilitar o sustituir a su colectividad, advirtiendo que si "el tigre ruge para acabar al Centro Democrático", ellos se defenderán como "abejas laboriosas". Expectativas y preparativos para la final de la Copa del Mundo 2026: El MetLife Stadium de Nueva Jersey se alista para el partido de este domingo entre España y Argentina, en medio de una mejora en la calidad del aire tras alertas por humo de incendios forestales canadienses. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el mandatario Donald Trump ofrecieron una llamativa rueda de prensa en la Trump Tower, destacando que el torneo ha generado más de 20.000 millones de dólares en la economía estadounidense y anunciando la entrega de anillos ostentosos de campeones al estilo del Super Bowl.

El MetLife Stadium de Nueva Jersey se alista para el partido de este domingo entre España y Argentina, en medio de una mejora en la calidad del aire tras alertas por humo de incendios forestales canadienses. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el mandatario Donald Trump ofrecieron una llamativa rueda de prensa en la Trump Tower, destacando que el torneo ha generado más de 20.000 millones de dólares en la economía estadounidense y anunciando la entrega de anillos ostentosos de campeones al estilo del Super Bowl. La alarmante cifra de víctimas tras el doble terremoto en Venezuela: A 23 días del sismo que sacudió al vecino país el pasado 24 de junio, el balance oficial ascendió a 5.069 fallecidos , 16.740 heridos y más de 21.000 damnificados alojados en refugios tras el colapso de 190 edificios. Mientras el Fondo Monetario Internacional (FMI) permitió al gobierno acceder a 344 millones de dólares de sus propios fondos bloqueados por sanciones para atender la emergencia, informes de expertos concluyen preliminarmente que estructuras críticas colapsaron por fallas de sobrepeso acumulado desde reparaciones hechas en la década de 1960.

A 23 días del sismo que sacudió al vecino país el pasado 24 de junio, el balance oficial ascendió a , 16.740 heridos y más de 21.000 damnificados alojados en refugios tras el colapso de 190 edificios. Mientras el Fondo Monetario Internacional (FMI) permitió al gobierno acceder a 344 millones de dólares de sus propios fondos bloqueados por sanciones para atender la emergencia, informes de expertos concluyen preliminarmente que estructuras críticas colapsaron por fallas de sobrepeso acumulado desde reparaciones hechas en la década de 1960. El inesperado milagro de un parto callejero en el norte de Bogotá: Una de las notas amables del día fue el nacimiento del bebé Mateo dentro de un vehículo en plena calle 127 de Bogotá. El alumbramiento fue asistido con éxito y sin insumos médicos por Edilberto Ardila ("Arcona"), un caricaturista santandereano que pasaba por el sector y que, de forma increíble, atendía el tercer parto espontáneo a lo largo de su vida, logrando resguardar la salud de la madre y del menor.