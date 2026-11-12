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Blu Radio  / Recap  / Sueldos millonarios en Fondo Milagro: Recap Blu, programa del 12 de noviembre de 2026

Sueldos millonarios en Fondo Milagro: Recap Blu, programa del 12 de noviembre de 2026

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Micrófono y cabina de Blu Radio
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de nov, 2026

Estos fueron los temas tratados y analizados en Recap Blu:

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  • El presidente Abelardo De la Espriella ordenó reversar el pago de salarios a funcionarios del Fondo Milagro tras las denuncias en el Congreso que referencian que la nómina supera los $765 millones.
  • El congresista Duvalier Sánchez lanzó duras críticas a la gestión del Fondo Milagro y exigió la salida inmediata de su gerente, Jaime Andrés Uribe.
  • Andrea Mallama, esposa del patrullero de la Policía Álvaro Jair Pistala, habló sobre la situación de su familia tras el secuestro del uniformado ocurrido el 30 de julio.
  • La Fiscalía acusó formalmente y llamó a juicio al ciudadano británico Foster Martinson, señalado de ser el presunto responsable del feminicidio de la modelo Natalia Villalba.
  • El Consejo de Estado admitió una acción de tutela contra el presidente Abelardo De La Espriella por la presunta vulneración de los derechos fundamentales de personas capturadas en megaoperativos.

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